Trong môi trường đó, ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) – vẫn miệt mài đồng hành cùng người bệnh qua những ca bệnh nặng và phức tạp. Đặc biệt với người bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ Nghĩa và ê-kíp hồi sức luôn tâm niệm: không ai bị bỏ lại phía sau, mỗi người bệnh đều được chăm sóc bằng nỗ lực chuyên môn, sự thấu cảm sâu sắc, để hỗ trợ giảm đau đớn, cải thiện chất lượng sống.

Người bác sĩ hồi sức thấu hiểu nỗi đau người bệnh ung thư giai đoạn cuối

Trong điều trị ung thư, đặc biệt ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối, người bệnh không chỉ đối mặt với những tổn thương nặng nề về thể chất mà còn phải chịu đựng các cơn đau kéo dài, phức tạp và khó kiểm soát. Các biến chứng như suy hô hấp, nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan hay rối loạn chuyển hóa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đòi hỏi can thiệp y tế khẩn cấp và chuyên sâu.

Chính trong bối cảnh đó, hồi sức cấp cứu đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự sống, kiểm soát triệu chứng và nâng đỡ toàn trạng cho người bệnh. Không chỉ dừng lại ở xử trí các tình huống nguy kịch, hồi sức còn góp phần giảm đau, ổn định tâm lý và cải thiện chất lượng sống, đặc biệt ở người bệnh ung thư giai đoạn cuối – nơi mục tiêu điều trị chuyển từ "chữa khỏi" sang "chăm sóc toàn diện và nhân văn".

Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec tiếp nhận hồi sức và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư

Có những thời khắc mà sự sống của người bệnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, và chính trong những thời điểm ấy, vai trò của người bác sĩ hồi sức cấp cứu trở nên đặc biệt quan trọng. Tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec, ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm – là một trong những người trực tiếp đồng hành cùng người bệnh trong những hành trình đầy thử thách đó.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Nghĩa cùng đội ngũ đồng nghiệp luôn nỗ lực xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh nặng, trong đó không chỉ tập trung vào xử trí cấp cứu mà còn chú trọng chăm sóc giảm nhẹ cả thể chất lẫn tinh thần. Các kỹ thuật hồi sức hiện đại như thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, lọc máu liên tục, siêu lọc máu hay theo dõi huyết động được ứng dụng linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và kiểm soát tốt các tình huống nguy kịch.

Không chỉ vậy, đội ngũ y bác sĩ dưới sự dẫn dắt chuyên môn của bác sĩ Nghĩa còn chú trọng chăm sóc toàn diện các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người bệnh, đến theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn để kịp thời xử trí khi có diễn biến bất thường. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế thăm nuôi, đảm bảo môi trường điều trị sạch sẽ, yên tĩnh cũng được triển khai nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa quá trình hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa chia sẻ cùng người bệnh

ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa cho biết: "Tất cả người bệnh giai đoạn cuối đều được tiếp cận theo hướng điều trị toàn diện, từ cấp cứu, hồi sức đến các kỹ thuật chuyên sâu. Chăm sóc giảm nhẹ trong hồi sức cấp cứu không phải là buông bỏ điều trị, mà là một cách tiếp cận nhân văn hơn, đặt chất lượng sống của người bệnh lên hàng đầu".

Bác sĩ Nghĩa cũng chia sẻ điều trăn trở không kém là cảm giác bất lực của gia đình khi chứng kiến người thân đau đớn từng ngày. "Chúng tôi luôn cố gắng giải thích, chia sẻ và đồng hành cùng gia đình, để họ hiểu rằng mỗi quyết định điều trị đều hướng đến sự nhân văn và giảm thiểu tối đa đau đớn cho người bệnh."

Từ phòng hồi sức đến những giường bệnh của người bệnh ung thư giai đoạn cuối, hành trình của ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa và đồng nghiệp không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là quá trình gìn giữ sự sống, xoa dịu nỗi đau và mang lại sự bình an cho người bệnh trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa – hơn 25 năm gắn bó với hồi sức cấp cứu

Trong y học hiện đại, hồi sức cấp cứu luôn được xem là "tuyến đầu" của mọi cuộc chiến giành sự sống, nơi mỗi quyết định chuyên môn đều phải được đưa ra trong áp lực thời gian khắc nghiệt. Suốt hơn 25 năm gắn bó với chuyên ngành đặc biệt này, ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa đã đi qua hàng nghìn tình huống sinh tử, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng từng phút, thậm chí từng nhịp thở.

Không chỉ là một bác sĩ giàu kinh nghiệm thực chiến, ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa còn được đồng nghiệp đánh giá cao bởi khả năng xử lý tình huống khẩn cấp một cách thận trọng nhưng quyết đoán. Mỗi phác đồ điều trị, mỗi chỉ định can thiệp đều là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn cập nhật và thực tiễn điều trị liên tục qua nhiều năm.

Nhiều người từng điều trị tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec vẫn nhớ hình ảnh một người bác sĩ luôn giữ sự bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, kiên trì theo sát người bệnh và sẵn sàng dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng với gia đình. Những điều đó, dù không ồn ào, nhưng lại tạo nên niềm tin rất lớn trong giai đoạn điều trị đầy thử thách.

ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa trực tiếp đào tạo, chia sẻ chuyên môn với bác sĩ và điều dưỡng Trung tâm

Bên cạnh công tác chuyên môn, ThS. BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo và chuyển giao kinh nghiệm cho đội ngũ y tế trẻ. Bác sĩ Nghĩa thường xuyên trực tiếp hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm xử trí các tình huống hồi sức khó và nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy lâm sàng trong cấp cứu.

Hiện nay, trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa tiếp tục cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường điều trị chuyên sâu, nơi người bệnh luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Ở đó, mỗi ca cấp cứu không chỉ là một thách thức y khoa, mà còn là một hành trình gìn giữ hy vọng và kéo dài cơ hội sống cho người bệnh và gia đình.

Nếu bạn hoặc người thân đang cần hỗ trợ y tế chuyên sâu, Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec luôn sẵn sàng. Liên hệ ngay:

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa A - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

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