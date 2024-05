Thông tin người phụ nữ bán 3 quả dứa 500 nghìn đồng ở phố cổ là không chính xác

Công an làm việc với bà T.

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội và báo chí đăng tải thông tin phản ánh về việc "người phụ nữ bán hàng rong bán 3 quả dứa với giá 500 nghìn đồng cho du khách nước ngoài" gây bức xúc dư luận. Bởi, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Do đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Đào nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trong quá trình làm việc với người phụ nữ bán hàng rong, người này cho biết tên là N.T.T (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Vào tối 27/4, bà T. bán hàng tại ngã tư Hàng Đường-Hàng Buồm và có hai nữ du khách nước ngoài nói tiếng Anh đến hỏi mua dứa.

Lúc này, bà T. bán 1 quả dứa đã gọt sẵn để trong túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng. Sau đó, hai nữ khách đưa tờ 500 nghìn đồng và được bà T. trả lại 450 nghìn đồng.

Trả tiền xong, hai nữ du khách tự lấy thêm 2 quả dứa chưa gọt nhưng người phụ nữ không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Một nữ du khách đã hất đồ đạc của bà T. trên xe xuống đất. Sự việc khiến người dân gần đó tập trung lại xem và can ngăn, khuyên bà T. trả lại tiền cho du khách.

Hình ảnh vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một số người dân nói rằng, giá 50 nghìn đồng/quả dứa là đắt và có ý bảo bà T. trả lại tiền cho khách. Sau đó, bà T. trả lại tờ 500 nghìn đồng cho khách, lấy lại 450 nghìn đồng và không bán hàng nữa. Hai du khách nước ngoài cũng bỏ đi ngay sau đó.

Để làm rõ thông tin, Công an phường Hàng Đào đã mời một số người dân chứng kiến đến làm việc. Họ cũng khẳng định bà T. bán 50 nghìn đồng/túi dứa.

Theo cơ quan chức năng, bà T. chưa có tiền án tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật. Bà T. cũng không chèo kéo du khách để bán với giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt.

Tuy nhiên, bà T. vi phạm trong việc bán hàng rong nên Công an phường Hàng Đào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.