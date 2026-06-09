Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tối 8-6 khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi đưa về bệnh viện, một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được xử lý vết thương, giảm đau, kháng sinh dự phòng và về nhà nghỉ ngơi theo dõi.

Sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã ổn định. Ảnh: BVHV

Còn 2 người bị thương nặng là anh V.V.T. (SN 1993, quê ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) và chị Đ.T.K.C. (SN 1985, quê ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) đã được hồi sức tích cực và phẫu thuật ngay trong đêm. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều đã ổn định và tiếp tục được theo dõi sát tại khoa hồi sức.

Trước đó, khoảng hơn 19 giờ ngày 8-6, tại Km35 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện, gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sau cú va chạm mạnh, phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều hành khách mắc kẹt trong phương tiện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng đã hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời hỗ trợ người gặp nạn đi cấp cứu kịp thời.

Do thời tiết có mưa, mặt đường trơn trượt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao sự tập trung, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Đại diện phía cảnh sát giao thông cho biết, tất cả các phương tiện gặp nạn vẫn đang trong thời hạn kiểm định. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.