Thông tin mới vụ người đàn ông tố bị công an xã đánh bầm tím sau khi đến nhà vợ cũ thăm con

Sáng 14/1, ông Trần Đăng Tuấn- Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết đã chỉ đạo công an xã xác minh, làm rõ vụ việc một người dân tố bị công an xã đánh phải nhập viện.



Anh B. đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Trọng Ngại (anh ruột của anh Nguyễn Trọng B., 37 tuổi, trú xóm 30, xã Hiến Sơn - người bị đánh) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 10/1 anh B. đến nhà vợ cũ (đã ly hôn) ở cùng xóm để thăm con trai bị ngã gãy tay. Tại đây, người nhà vợ cũ ngăn không cho anh B. vào nhà và hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

2 chân của anh B. bị đánh bầm tím sau khi trở về từ trụ sở uỷ ban xã.

Người nhà vợ cũ anh B. sau đó gọi điện cho ông P.V.Q.- thôn phó kiêm dân quân tự vệ đến giải quyết. Ông Q. sau đó gọi điện cho ông P.V.N- Phó công an xã Hiến Sơn đến còng tay, đưa anh B. về trụ sở công an xã.

"Khi nghe tin tôi cũng đến uỷ ban xã và mong các anh thông cảm vì em tôi có uống ít rượu nên lời lẽ không chuẩn, các anh tha cho nó", anh Ngại kể.

Người thân yêu cầu làm rõ nguyên nhân việc anh B. bị đánh.

Đến 22h cùng ngày, anh B. viết bản tường trình sự việc và bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng rồi được thả về nhà.

Sáng hôm sau, người thân thấy cơ thể anh B. đầy thương tích, bầm tím nên đã lên trụ sở xã báo cho Đảng ủy xã Hiến Sơn và Công an H.Đô Lương.

Ngày 12/1, anh B. than đau chân và tức ngực nên được người nhà chuyển đến bệnh viện Đa khoa Nghệ An theo dõi, điều trị.

Bà Nguyễn Thị Thân (cô ruột anh B.) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an xã Hiến Sơn đã đến nhà anh B. thăm hỏi, xin lỗi. Người nhà ông N.- Phó công an xã cũng đến nhà thăm, kèm 1 phong bì 5 triệu đồng nhưng sau đó gia đình đã trả lại cho công an xã và đề nghị làm rõ sự việc.

Trước đó, mạng xã hội facebook xuất hiện đơn tố cáo kèm một số hình ảnh của anh B. bị bầm tím hai chân với thông tin tố cáo anh B. bị đánh ngay tại trụ sở Công an xã Hiến Sơn.

https://afamily.vn/thong-tin-moi-vu-nguoi-dan-ong-to-bi-cong-an-xa-danh-bam-tim-sau-khi-den-nha-vo-cu-tham-con-2022011409152342.chn