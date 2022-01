Thông tin mới vụ gã đàn ông nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em, khiến ít nhất 2 bé mắc bệnh

Như đã thông tin, ngày 18/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Đối tượng Huỳnh Đắc Cường

Ngày 19/1, chia sẻ trên báo chí, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị xác định ít nhất 6 trẻ em nam bị đối tượng Huỳnh Đức Cường (42 tuổi) dụ dỗ quan hệ đồng tính. Trong số 6 trẻ em có 2 em được xác định nhiễm HIV do quan hệ. Ngoài ra, 4 trường hợp đang được giám định lại lần nữa mới khẳng định có bệnh nhiễm HIV hay không.

Theo thượng tá Lai, hiện nay bị can Cường không thừa nhận là mình bị HIV rồi đi lây nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, Công an tỉnh đã cử lực lượng đi kiểm tra các cơ sở khám bệnh xem bị can này đã đi khám bệnh bao giờ chưa.

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định có một vài cơ sở bị can Cường đã đến khám bệnh và tại thời điểm đó đã xác định bị nhiễm HIV nhưng bị can này lại thay đổi tên họ", đại tá Lai cho biết trên tờ Thanh Niên.

Trước đó vào ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Cường đang thuê nhà nghỉ 360 tại thị trấn Hương An, Quế Sơn để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận sử dụng ứng dụng BLUED để kết bạn làm quen với N.V.A. (14 tuổi) vào tháng 6/2021. Sau nhiều lần nói chuyện, Cường dụ dỗ A. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ 360 thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Nam mở rộng điều tra làm rõ.