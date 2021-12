Thông tin mới nhất vụ cháy phòng trà khiến 3 người lớn, 3 trẻ em thiệt mạng ở Nghệ An

Ngày 16/12, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố vụ án đối với vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà ca nhạc tai TP Vinh xảy ra vào 6 tháng trước khiến 6 người tử vong.



Vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do sự cố điện, không có tác động bên ngoài. Vụ việc này không có tội phạm, do đó cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Trước đó, rạng sáng 15/6, căn nhà 3 tầng tại địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà khiến 6 người ở bên trong không thể chạy thoát ra ngoài, tử vong thương tâm.

Nguyên nhân được xác định là do sự cố điện.

Danh tính 6 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (37 tuổi) chủ phòng trà, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, vợ anh H.) đang mang bầu tháng thứ 5 cùng 2 đứa con là Nguyễn Đan N. (11 tuổi); Nguyễn Hoàng P. (5 tuổi).

2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị Lan P. (44 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh H. (12 tuổi, con cả chị P. trú khối 14, phường Cửa Nam, TP Vinh).

Được biết, căn nhà được vợ chồng anh H. thuê để kinh doanh phòng trà ca nhạc và ở. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, phòng trà đang tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.