Thông tin chính thức vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Thi thể nạn nhân bị mang đi chôn, đốt và vứt ở nhiều nơi

Ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương), về tội "Giết người, Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS.

Quá trình điều tra ban đầu xác định do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên Năng nảy sinh ý định sát hại anh C..

Khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.. Hậu quả làm anh C. chết ngay tại chỗ.

Hiện trường nơi Năng mang xác anh C. đi chôn tại một bãi đất gần bờ sông.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C. và đem thi thể anh C. đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 01/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Cao Tài Năng đồn thời có công văn đề nghị VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra.

Theo người dân địa phương, sau khi gây án mạng Năng vẫn thường xuyên tới căn nhà đã sát hại anh C., vui vẻ chào hỏi hàng xóm.

Vợ chồng Năng mở nhiều hiệu thuốc ở thành phố Hải Dương nhưng thuê người bán. Từ đầu năm 2019, Năng thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương. Đầu năm 2021, ba tháng sau khi sát hại anh C. tại căn nhà này, vợ chồng Năng trả nhà và thuê căn bên cạnh mở hiệu thuốc to hơn.

Bố anh C. cho biết, Năng quen biết anh C. nhiều năm nay. Ngày 28/11/2020, anh C. một mình lái ô tô rời nhà, nói đi lên thành phố Hải Dương đòi nợ vợ chồng Năng và sau đó mất liên lạc.

Gia đình nhận thấy chuyện chẳng lành nên trình báo công an. 7 tháng sau, ô tô của anh C. được phát hiện bỏ không ở lề đường Hà Nội nên cảnh sát lần ra vụ án.