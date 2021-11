Thông tin bất ngờ vụ cô gái trẻ gục chết trên vũng máu sau cuộc cãi vã với bạn trai ở Bình Dương

Ngày 9/11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm của vụ án này là Đặng Thành Nhân (29 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện đang được Công an tỉnh Bình Dương cử cán bộ bảo vệ, giám sát tại bệnh viện đa khoa tỉnh để theo dõi diễn biến sức khoẻ.

Theo thông tin từ công an, Nhân được một phòng khám tư nhân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu do có vết thương ở bụng trái. Theo điều tra, Nhân khai thương tích trên do bạn gái là chị N. (SN 1986, quê Trà Vinh) đâm trong lúc cãi nhau tại phòng trọ trên đường NA10, KDC Việt Sing, phường Thuận Giao.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Nhân khai đêm chủ nhật, rạng sáng thứ 2 (ngày 8/11) có xảy ra mâu thuẫn với bạn gái trên sau đó dẫn tới vụ án mạng. Sau vụ việc, Nhân bị thương nên tới phòng khám gần đó cấp cứu và được phòng khám chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Dương.

Nhận được thông tin từ phía bệnh viện, công an đã đến địa chỉ nói trên để xác minh. Lúc được phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.