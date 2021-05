Thông tin bất ngờ vụ chó pitbull cắn chết người ở Long An: Chủ chó có sở thích nuôi động vật "lạ", đêm xảy ra vụ việc có tới 2 con pitbull

Vụ việc một người đàn ông tử vong do bị chó Pitbull cắn xảy ra tại huyện Thủ Thừa, Long An vào đêm 20/5 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xôn xao.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, hiện sức khỏe anh H.T.H. (chủ chó) đã dần ổn định, ăn được cơm, các vết thương do chó cắn được bác sĩ phẫu thuật... Trước đó, anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng phần mắt, cánh tay bị gãy, vành tai bị đứt một phần cùng nhiều vết xây xát trên cơ thể, nguồn tin trên VnExpress cho biết.

Anh H. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VnExpress.

Người đàn ông có sở thích nuôi động vật "độc", "lạ"

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, anh H.T.H. thường trú tại P.1, Q.10, TP.HCM nhưng chuyển về tạm trú tại nhà chị ruột ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An hơn 4 năm nay.

Trong quá trình sinh sống tại đây, anh H. có nhiều sở thích khá "lạ", đặc biệt là nuôi các loài động vật "đặc biệt".

Thời gian đầu, anh H. có nuôi một con chim đại bàng, cứ chiều chiều, H. lại chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Từ Mỹ Bình anh lên huyện Thủ Thừa rồi xuống TP.Tân An giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường "thú cưng" của mình. Tuy nhiên, một vài tháng sau, anh không nuôi đại bàng nữa mà chuyển sang nuôi khỉ nhưng cũng chỉ được một thời gian.

Đến khoảng đầu năn 2021, H. quay trở lại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình sống với chị gái mang theo con chó khổng lồ và khoe đây là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài.

Một người dân sống gần đó cho biết có lần nói chuyện với H. về con chó Pitbull, H. khoe rằng:

"Nó khoảng 60kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được".

Tuy nhiên vào đêm xảy ra vụ việc, một người sống gần hiện trường cho biết có 2 con chó vào thời điểm đó.

Con chó Pitbull khác trốn thoát.

Cụ thể, người này cho biết, vào khoảng 23h người này nghe thấy tiếng la hét. Khi chạy ra thì thấy hai người đàn ông đang bị hai con chó lớn vây cắn, vật lộn dưới mương nước gần đó.



"Một người hét lớn bull ơi, thả ra, nhưng chúng vẫn không dừng lại", người này cho biết.

Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng xua đuổi nhưng 2 con chó vẫn không buông tha nên người dân đã gọi điện thoại cho công an xã. Khoảng 30 phút sau khi công an đến nơi, dùng gậy gộc cố tách hai con chó để cứu người. Đến khoảng 0h, chúng bỏ chạy, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một người tử vong sau đó, thông tin trên VnExpress cho biết.

Nguồn trên dẫn lời bà H. - chị ruột của anh H. cho biết thêm, cách đây 2 năm, H. có mua được 2 con chó 1 đực, 1 cái từ TP.HCM về nuôi. Con cái đã đẻ một lứa 6 con, trong đó 5 con đã bán với giá 6 triệu đồng mỗi con. Biết được đây là loài chó dữ nên gia đình nhiều lần ngăn cản anh H. không nên nuôi nhưng không được.

Một con chó đã bị tiêu diệt. Ảnh: VnExpress.

Anh H. cũng có kể lại với bà H. rằng, vào đêm 20/5, anh có dắt hai con chó đi đến xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) cách nhà hơn 1km đi dạo thì gặp nạn nhân. Hai người có đứng lại nói chuyện với nhau nhưng quá trình nói chuyện 2 bên có xảy ra cự cãi.

Lúc này 2 con chó bất ngờ lao vào cắn người đàn ông kia. Nạn nhân sợ quá nhảy xuống mương nước bỏ chạy, nhưng hai con chó vẫn không buông tha. Anh H. cũng nhảy xuống nước cố can ngăn cũng bị chúng cắn.

Sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường đã cố gắng xua đuổi 2 con chó để cứu nạn nhân. Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, lo sợ 2 con chó có thể gây nguy hiểm trong đêm nên công an xã tiếp tục lùng bắt, nhưng do trời tối, khu vực có nhiều bụi rậm nên không tìm được. Sau đó, con chó cái tự về nhà chủ và được nhốt lại. Còn con đực, đến 9h sáng hôm sau được người dân phát hiện cách hiện trường khoảng vài trăm mét. Hàng chục công an, quân sự dùng súng tiêu diệt nó, nguồn trên cho biết thêm.

Khu vực mương nước nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: VnEpress.

Nạn nhân xấu số không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân

Về nạn nhân xấu số, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Thủ Thừa cho biết, do chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân, thông tin trên tờ Thanh Niên cho biết thêm.

Cũng trong chiều 21/5, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền.

Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ, nguồn tren cho biết thêm.