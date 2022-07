Thông tin bất ngờ về vụ cháu bé bị đốt

Trước 2 luồng thông tin về vụ việc cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng 2 chân, ngày 13/7, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm về gia đình nạn nhân ở xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu vụ việc.

Các cháu nhỏ kể lại vụ việc em Y.N.N. bị đổ xăng lên người đốt

Tại nhà của em Y.N.N, bà H’Bik Niê (SN 1973, bà ngoại của cháu Y.N.N.), cho biết tối 11-7, gia đình không thấy cháu Y.N.N. cùng với anh trai là Y.C.N. (11 tuổi) và Y.T.N. (8 tuổi, con trai của bà H’Bik Niê) về nên đi tìm nhưng không thấy.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 3 cháu được 1 người họ hàng chở về nhà trong tình trạng cháu Y.N.N. bị bỏng nặng.

Khi bà H’Bik Niê hỏi thì 3 cháu nhỏ kể vào sáng 11/7, khi đang tắm ở dưới hồ nước gần nhà thì Nay K Pák (SN 2003, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) đi ngang qua, rủ cả 3 cháu qua buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo).

Lúc này, cả 3 cháu không đồng ý đi cùng thì bị Nay K Pák đánh vào chân. Sau đó, Nay K Pák đã dùng xe máy chở 3 cháu bé này qua buôn Bir ăn nhậu. Đến tối, trên đường chở 3 cháu về, khi tới lô cao su ở buôn Bir, Nay K Pák kêu 3 cháu bé đi lấy mủ cao su.

Khu vực lô cao su cháu Y.N.N. bị đốt

Ngồi bên cạnh bà H’Bik Niê, cháu Y.T.N. kể khi tới lô cao su, Nay K Pák dừng xe lại bảo 3 cháu đi lấy mủ cao su nhưng các cháu không đồng ý vì sợ bị đánh. Nay K Pák rút ống dẫn xăng xe máy hứng vào chai nước ngọt nhặt bên đường rồi hất lên người cháu Y.N.N. và lấy bật lửa quẹt đốt.

"Khi lửa cháy, cháu dùng tay múc nước mưa bên đường hất vào người Y.N.N., còn Y.C.N. cởi quần ra. Riêng anh Nay K Pák thì ngồi cười" - cháu Y.T.N. kể lại.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau khi báo chí đăng tải thông tin Chủ tịch UBND xã Ea Sol cho biết cháu Y.N.N. không chịu đi trộm cắp nên bị nam thanh niên đổ xăng đốt, ít giờ sau Công an huyện Ea H’leo đã đăng thông tin phản hồi.

Theo Công an huyện Ea H’leo, Nay K Pák mượn xe máy của bạn chở Y.N.N. và 2 người bạn của cháu về nhà ở xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô cao su, do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cháu, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu Y.N.N để dọa, la mắng. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.N.N bị cháy, Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người để dập lửa và cởi đồ cháu ra.

Sức khỏe của cháu Y.N.N. đã ổn định

"Công an huyện thông tin sự việc để nhân dân nắm, không chia sẻ những thông tin không đúng sự thật. Đồng thời sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan chức năng kịp thời đính chính, chỉnh sửa thông tin, tham mưu xử lý các trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật" - trang Zalo của Công an huyện Ea H’leo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trả lời trên báo chí, lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo thừa nhận thông tin trên là lời khai của Nay K Pák, công an huyện chưa lấy lời khai của nạn nhân.

Chiều 13/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sức khỏe của cháu Y.N.N đã tạm thời ổn định. Do bị bỏng ở 2 chân, có nguy cơ nhiễm trùng nên cháu Y.N.N. phải dùng thuốc kháng sinh.