Thông tin bất ngờ về vụ "cẩu tặc" bắn chủ nhà tử vong trong lúc truy bắt

Vụ việc người đàn ông ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bị "cẩu tặc" bắn tử vong trong lúc truy đuổi khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 nghi phạm có liên quan để điều tra, thông tin trên báo Người lao động cho biết.

Theo đó, đối tượng N.V.C. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) được xác định là kẻ nổ súng gây ra cái chết của nạn nhân - ông H.T. H..

Ngoài ra, công an cũng bắt giữ T.V.T. và một người tên N.Q.Tr. (cùng ở Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình, thông tin trên Dân Việt cho biết.

Theo đó vào khoảng 00 giờ 30 ngày 27/3, Tr. chở theo C. dùng chĩa nối với súng xung điện để chích bắt trộm chó nhà dân ở khu vực hẻo lánh. Khi chạy cách nhà ông H. chừng 30 mét, Tr. nhìn thấy hai con chó nằm trong sân gần mặt đường. Lúc này, C. cầm chĩa nối với xung điện qua dây dẫn chích làm con chó của ông Hải nằm bất động.

Trong lúc hai người bỏ chó vào bao, ông H. cùng con trai là H.T.T. phát hiện nên chạy ra cố giữ hai tên trộm lại.

Trong lúc giằng co tay phải của C. mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích phần hai đầu nhọn vào hông phải của ông H khiến nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy vậy, C. kêu Tr. lấy xe máy trốn thoát. Tuy nhiên, Tr. không đồng ý mà ở lại cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông H. đã không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia đình tổ chức hậu sự cho ông H..

Nguồn trên cũng cho biết thêm, sau khi bỏ trốn, C. đã gọi điện cho T. chạy xe máy đến chở về Đồng Tháp trốn. Còn Tr. thì bị công an xã Vĩnh Lợi bắt giữ đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Đến 12h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Hưng phối hợp công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt C. và T. khi cả hai đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình anh T..

Cũng liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Tiền phong cho biết, gia đình ông H. có hoàng cảnh rất khó khăn.

Vợ chồng ông Hải có 4 đứa con, ở vùng nông thôn nhưng đất đai cạnh tác không nhiều nên ngoài công việc nhà hai người còn tranh thủ đi làm mướn để kiếm sống.

Trong số 4 người con, một đứa con bị bệnh từ nhỏ chẳng học hành và cũng không thể lao động kiếm sống.

Gia cảnh nghèo khó của gia đình ông H..

Trong những ngày qua, hàng xóm láng giềng của gia đình ông H. (ngụ, ấp Cả Cát, huyện Tân Hưng, Long An) vẫn bàng hoàng, đau xót trước việc. Trong căn nhà lá xập xể có thể nhìn từ cửa trước thấy cửa sau của gia đình ông H. nhiều người lặng lẽ đến thắp nén nhang tiễn đưa nạn nhân và chia buồn cùng gia đình.

Trong mắt hàng xóm, ông H. vốn tính hiền lành, dễ mến, luôn sống tình cảm với bà con, nhưng họ không ngờ người đàn ông ấy lại gặp tai ương như vậy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.