Thống kê mới nhất: Sống ở Hà Nội "rẻ hơn" so với TP.HCM

Năm 2020, Hà Nội vượt TP.HCM, đứng thứ nhất trong Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian của các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, mới đây theo thống kê của Numbeo (một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới do người dùng đóng góp về các thành phố và quốc gia trên toàn thế giới) lại cho kết quả khác khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về vị trí của Hà Nội so với TP.HCM cũng như với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Dựa trên những tiêu chí mà Numbeo cung cấp để đưa ra đánh giá về mức Chi phí sinh hoạt như: Chi phí thuê nhà, thực phẩm, di chuyển và các tiện ích khác, Hà Nội gây bất ngờ khi ít tốn kém hơn so với thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo bảng xếp hạng chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, chi phí ước tính hàng tháng cho gia đình 4 người tại Hà Nội ước ở mức 35,58 triệu đồng (không tính tiền thuê nhà). Còn với 1 người, chi phí ước tính hàng tháng để sống ở thành phố là khoảng 9,99 triệu đồng (không tính tiền thuê).

Trong khi đó, nếu đi thuê, tại TPHCM con số cho những chi phí này là khoảng 54,82 triệu đồng và khoảng 46 triệu ở Hà Nội.

Ngoài ra, chi phí sống ở Hà Nội rẻ hơn 8,03% so với TP. HCM (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê trung bình tại Hà Nội thấp hơn 33,69% so với TP. HCM. Sức mua của Hà Nội cũng thấp hơn 8,52% so với TP. HCM.

Ở một diễn biến khác, so với các nước Đông Nam Á, Singapore là nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất, với khoảng 22,6 triệu đồng/tháng cho một người (tương đương 82,63/người). Việt Nam đứng vị trí 26, thấp hơn nhiều so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia, thậm chí cả Campuchia.

Cụ thể, chi phí ước tính hàng tháng cho gia đình 4 người tại Singapore khoảng 140 triệu/tháng. Tuy nhiên để duy trì cùng mức sống ở Hà Nội cho gia đình 4 người thì chỉ cần 46 triệu đồng (giả sử bạn thuê ở cả hai thành phố).

Nếu không tính tiền thuê nhà, chi phí sống tại Singapore đắt hơn 133,29% so với Hà Nội. Giá thuê ở Singapore trung bình cao hơn 452,48% so với Hà Nội.

Với Bangkok, Thái Lan, chi phí giá sinh hoạt đã bao gồm tiền thuê nhà cho gia đình 4 người rơi vào khoảng 100 triệu. Tuy nhiên, khi ở Hà Nội sẽ chỉ cần khoảng 65 triệu để duy trì cùng một tiêu chuẩn của cuộc sống.

Tại Phnom Penh, Campuchia, chi phí sinh hoạt cho gia đình 4 người cần khoảng 66,7 triệu đồng. Nhưng để duy trì cùng mức sống tại Hà Nội thì chỉ cần khoảng 46 triệu (giả sử bạn thuê ở cả hai thành phố).

Thủ đô Phnom Penh, đắt hơn 39,32% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà), giá thuê ở Phnom Penh trung bình cao hơn 64,33% so với Hà Nội.

Đối với Manila, Philippines, chi phí ước tính hàng tháng cho một gia đình 4 người vào khoảng 45 triệu đồng. Manila đắt hơn 15,68% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê ở Manila trung bình cao hơn 124,53% so với Hà Nội.

Còn ở Kuala Lumpur, Malaysia, chi phí ước tính hàng tháng cho một gia đình 4 người vào khoảng 40,3 triệu đồng. Kuala Lumpur đắt hơn 10,73% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê ở Kuala Lumpur trung bình cao hơn 18,75% so với Hà Nội.