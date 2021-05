Thông điệp dành cho 12 con giáp trong tuần mới 17/5 - 23/5: Tuổi Thìn có một tuần khó khăn, tuổi Ngọ gặp được quý nhân phù trợ

Tuổi Tý

Sự tự tin có thể mang lại cho tuổi Tý rất nhiều cơ hội và may mắn trong tuần mới này. Bạn biết sức mạnh của mình nằm ở đâu và bạn biết làm thế nào để có thể đạt được mục tiêu mà mình muốn. Tuy nhiên, tuổi Tý không nên biến sự tự tin thành tự cao tự đại, vì điều đó sẽ khiến mọi người xung quanh xa lánh bạn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý không nên đem những ảo tưởng của bản thân đặt lên đối phương.

Tuổi Sửu

Tuần mới này, tuổi Sửu cần học cách bình tĩnh và không nên quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác. Hãy nhớ rằng ý tưởng và suy nghĩ của bạn là điều quan trọng nhất, đồng thời bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc của chính mình. Trong chuyện tình cảm, những xung đột giữa tuổi Sửu và người ấy sẽ được hóa giải vào tuần này. Sau những cần cãi vã, cả hai ngày càng hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.

Tuổi Dần

Thái độ sống của tuổi Dần chính là điều quyết định may mắn và thành công của bạn trong tuần mới này. Nhờ biết sửa sai và đối mặt với mọi chuyện một cách tích cực mà những khó khăn của bạn dần dần được giải quyết. Trong tuần này, tuổi Dần được khuyên đã đến lúc bạn phải buông bỏ quá khứ và đón nhận những điều mới mẻ đến với mình, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Một người đặc biệt sẽ xuất hiện trong tuần này và bạn đừng để bỏ lỡ nhé!

Tuổi Mão

Quá quan tâm và tọc mạch đến chuyện của người khác có thể mang đến không ít rắc rối cho tuổi Mão vào tuần này. Chính vì thế, tử vi khuyên bạn nên tập trung vào những nhiệm vụ của bản thân và đừng tự kéo bản thân mình vào "drama". Công việc của tuổi Mão trong tuần mới này có nhiều cải thiện, hiệu suất làm việc của bạn được nâng cao và bạn nhận được không ít lời khen ngợi từ cấp trên và mọi người xung quanh.

Tuổi Thìn

Đây là một tuần khá nhiều biến động và khó khăn dành cho tuổi Thìn. Nhưng với tài năng và sự bình tĩnh đáng nể của mình, tuổi Thìn không những không bị quật ngã mà còn giải quyết êm đẹp. Điều này khiến cho mọi người xung quanh có một cái nhìn khác về bạn. Tuổi Thìn ngày càng được công nhận ở nơi làm việc, uy tín của bạn được nâng cao nên sự nghiệp vì thế cũng phát triển mạnh mẽ. Tuần này tuổi Thìn độc thân sẽ thu hút được không ít đối tượng khác phái.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được khuyên nên học cách tin tưởng người khác nhiều hơn. Thận trọng quá mức có thể cản trở sự phát triển sự nghiệp và tài vận của bản thân bạn. Một số tuổi Tỵ trong tuần này cảm thấy mình mắc chứng sợ xa hội và không thích giao tiếp với người khác. Về chuyện tình cảm, tuổi Tỵ cần rõ ràng cảm xúc của mình và thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình để tránh làm tổn thương đối phương nhé!

Tuổi Ngọ

Đây là một tuần may mắn dành cho tuổi Ngọ khi bạn gặp không ít quý nhân trong cuộc sống. Mỗi khi gặp rắc rối sẽ luôn có người xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Ngọ và hóa giải mọi thứ. Ngoài ra, trong tuần này cũng có rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với bạn và mang lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài vận. Với một số tuổi Ngọ còn độc thân, bạn sẽ nhận được một lời tỏ tình bất ngờ và lãng mạn trong tuần này đấy!

Tuổi Mùi

Đây là tuần mà tuổi Mùi cảm thấy gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất dành cho mình. Với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, cuộc sống của bạn trở nên có ý nghĩa và ấm áp hơn rất nhiều. Trong công việc, khả năng làm việc của bạn được cải thiện nhờ sự chủ động học hỏi và tìm tòi các phương án mới. Tình duyên của tuổi Mùi trong tuần này khá biến động, bạn và người ấy dễ xảy ra những mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tuổi Thân

Tuần mới này, tuổi Thân chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo nghĩ quá nhiều đến công việc hay cuộc sống cá nhân. Điều này khiến bạn rất dễ bỏ bê trách nhiệm trong cuộc sống. Trong công việc, tuổi Thân được cảnh báo nên cẩn thận với những hành vi vô tổ chức của mình, vì nó có thể để lại ấn tượng xấu trong mắt cấp trên. Trong chuyện tình cảm, tuổi Thân hãy tạo thêm sự tươi mới trong mối quan hệ để tăng nhiệt độ cảm xúc nhé!

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm chính là điều cần lưu tâm cho tuổi Dậu vào tuần này. Bạn không nên để hình ảnh của người ấy trong quá khứ khiến bản thân bỏ lỡ những cơ hội kết duyên cùng người mới ở thời điểm hiện tại. Hãy tỏ thái độ cứng rắn và quyết liệt với người cũ nếu người ấy có ý định níu kéo bạn. Ngoài ra, tử vi tuần mới khuyên tuổi Dậu không nên đầu tư tài chính ở thời điểm này vì tính rủi ro cao.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nhận ra rằng chẳng có ai là hoàn hảo và ai cũng có những khuyết điểm. Chính vì vậy mà bạn bớt khắt khe với người khác và khoan dung với mọi người xung quanh hơn. May mắn vì thế cũng kéo đến với bạn trong tuần này. Tuổi Tuất sẽ gặp được khá nhiều quý nhân và những người này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội có một không hai để bạn phát triển sự nghiệp cũng như làm dày thêm túi tiền của mình. Trong công việc, bạn nhận được sự quan tâm và tín nhiệm từ cấp trên nên cơ hội thăng tiến cũng tăng cao.

Tuổi Hợi

Cuộc sống của tuổi Hợi chính là do bạn quyết định, vì thế đừng ép buộc bản thân quá nhiều. Hơn nữa, bạn càng ít can dự vào cuộc sống của người khác thì những xung đột và rắc rối trong cuộc sống của bạn cũng được giảm bớt, đồng thời cơ hội và may mắn cũng kéo đến nhiều hơn. Trong tuần này, một số tuổi Hợi độc thân dễ gặp được ý trung nhân và hai bạn sẽ có một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc bên nhau.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)