Thông báo viết hồi ký, Hoàng tử Harry nhận đòn "phản công" sâu cay từ anh trai William và Nữ hoàng

Vào ngày 19/7 vừa qua, Hoàng tử Harry xác nhận đang làm việc với nhà viết kịch bản người Mỹ J R Moehringer để sớm phát hành cuốn hồi ký "một lần kể hết" vào cuối năm sau.

Điều này được cho là đã khiến hoàng gia lẫn dư luận tức giận khi cuốn hồi ký sẽ ra mắt vào đúng năm Nữ hoàng Anh đánh dấu cột mốc quan trọng, kỷ niệm 70 năm trị vì của bà. Các nguồn tin hoàng gia nói với tờ Daily Mail rằng bên trong Điện Buckingham và những trụ sở hoàng gia khác, mọi người đang ngày càng thất vọng và giận dữ khi Harry thiếu tôn trọng Nữ hoàng Anh.

Rõ ràng thời điểm cuốn sách sẽ ra mắt thể hiện chủ ý của vị hoàng tử này. Những người trong cuộc cho biết cuốn sách có thể là "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Harry và gia đình.

Harry gây bức xúc vì xuất bản sách đúng vào dịp Đại lễ Bạch Kim.

Một số nguồn tin nội bộ hôm 20/7 tiết lộ với truyền thông rằng, rất có thể lời mời của Nữ hoàng Anh đối với nhà Sussex để họ cùng tham gia với các thành viên cao cấp xuất hiện trên ban công Điện Buckingham trong Đại lễ Bạch Kim năm sau sẽ bị hủy bỏ.

"Việc Harry ra mắt cuốn sách vào đúng năm diễn ra Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng đang được xem là hành động thiếu tôn trọng sâu sắc. Trong năm tới, các hoạt động chúc mừng sẽ diễn ra xuyên suốt, nhưng giờ đây xen kẽ vào đó sẽ là những tiết lộ, các loạt bài và cuối cùng là xuất bản cuốn hồi ký ồn ào", một nguồn tin khác nói thêm.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho hay, lễ rửa tội của bé Lilibet Diana có thể sẽ bị hủy bỏ khi tình hình căng thẳng giữa nhà Sussex với hoàng gia đang ngày một dâng cao sau thông báo về cuốn hồi ký. Rõ ràng, nhà Sussex đưa ra yêu cầu muốn Nữ hoàng Anh hiện diện trong lễ rửa tội của con gái nhưng đồng thời họ lại muốn phá hủy hoàng gia và Đại lễ Bạch kim của bà là điều không thể chấp nhận được.

Chỉ hai ngày sau khi Hoàng tử Harry hé lộ rằng đang viết hồi ký của riêng mình, Hoàng tử William cũng ra mắt một cuốn sách mới có tựa đề "Earthshot: How To Save Our Planet". Cuốn sách của Công tước xứ Cambridge nêu bật tính cấp thiết của những thách thức về môi trường mà thế giới đang phải đối mặt và giới thiệu một số giải pháp.

Hoàng tử William thông báo ra sách mới, trái ngược với em trai.

Người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng chắp bút cho phần giới thiệu của cuốn sách. Ngoài ra, "Earthshot: How To Save Our Planet" còn có sự đóng góp của nhà tự nhiên học và phát thanh viên David Attenborough, nhà hoạt động môi trường Hindou Oumarou Ibrahim, ca sĩ Shakira và cựu phi hành gia Naoko Yamazaki.

Theo thông báo từ Điện Kensington, cuốn sách sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới đây. Có thể thấy, Hoàng tử William cũng thông báo về cuốn sách mới nhưng với hướng đi hoàn toàn khác biệt so với em trai. Rõ ràng, đây là đòn phản công sâu cay mà William dành cho em trai để dư luận thấy rằng cuốn sách của Công tước xứ Cambridge có giá trị, giúp ích cho cộng đồng, không giống như cuốn hồi ký chỉ biết than vãn, kể khổ của Harry.

Nhiều nguồn tin khẳng định rằng, hoàng gia Anh sẽ có nhiều cách phản công khác nhau để nhà Sussex hiểu rõ vị trí của họ ở đâu, không phải cặp đôi muốn gì thì sẽ được nấy.

Nguồn: The Sun, Daily Mail