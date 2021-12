Thời trang phim Hàn 2021: Không chỉ có Song Hye Kyo và hội nhà siêu giàu, còn nhiều nữ chính mặc đơn giản mà đẹp mê!

2021 tiếp tục là một năm mà màn ảnh nhỏ xứ Hàn ghi được những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quốc tế với nhiều bộ phim đình đám. Và nhắc tới các bộ drama Hàn Quốc thì ngoài nội dung đa dạng, hấp dẫn, dàn diễn viên với nhan sắc lung linh, thời trang cũng là một "đặc sản" không thể không chú ý tới.

Style trong phim Hàn năm 2021 có những đột phá rõ rệt, và lồng lộn hơn hẳn những năm trước. Lý do là bởi, màn ảnh Hàn năm vừa qua xuất hiện rất nhiều những nhân vật thuộc giới nhà siêu giàu, nên hẳn nhiên, thời trang không thể "thường thường" mà trái lại, ngập tràn váy áo xa xỉ, lộng lẫy đến choáng ngợp. Tuy nhiên, phong cách của giới thượng lưu cũng không hoàn toàn độc chiếm phim Hàn 2021, vẫn còn rất nhiều những nhân vật sở hữu phong cách không quá cầu kỳ, có tính ứng dụng cao để chị em không chỉ ngắm, mà còn có thể học hỏi được rất nhiều.

Năm 2021 sắp qua đi, và sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không ngắm lại một lượt những bộ phim Hàn có thời trang ấn tượng nhất, biết đâu, chị em sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị để nâng tầm style?

Penthouse

Dù có nhiều tình tiết phim "ảo diệu", được ví như "khoa học viễn tưởng" nhưng không thể phủ nhận, "Penthouse" vẫn là một trong những drama Hàn được yêu thích nhất 2021. Bộ phim xoay quanh "cuộc chiến" của hội nhà giàu sống trong tòa nhà Hera Place xa hoa, tráng lệ. Thời trang của các nhân vật, đặc biệt là bộ ba mỹ nhân Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Eugene cũng được xây dựng sao cho đúng chất giới thượng lưu với váy áo kiểu cách, đầm dạ hội lộng lẫy hay ngay cả những trang phục vốn khá basic như bộ suit, áo sơ mi, quần ống rộng… cũng được lựa chọn và mix&match sao cho lồng lộn, sang trọng nhất.

Mine

Mine tiếp tục là một bộ phim lấy cuộc sống của giới thượng lưu làm đề tài chính. Thậm chí, độ giàu có của các nhân vật trong phim "Mine" còn được đánh giá là khủng hơn nhiều so với "Penthouse". Hai nữ chính của bộ phim là Lee Bo Young và Kim Seo Hyung được diện những bộ trang phục đắt đỏ, xa hoa và khiến khán giả phải "lóa mắt" trong từng khung hình phim. Và dù đều thuộc giới thượng lưu, nhân vật của hai diễn viên này vẫn có sự khác biệt khá thú vị về phong cách. Nếu Lee Bo Young đầy dịu dàng, tao nhã thì Kim Seo Hyung lại cá tính hơn hẳn với mái tóc tém, cùng khí chất chị đại ngút ngàn.

Vincenzo

Giữa rất nhiều mỹ nhân mặc váy áo xa xỉ, Jeon Yeo Bin của "Vincenzo" chính là làn gió mới đầu tiên thổi vào thời trang phim Hàn 2021. Jeon Yeo Bin vào vai một nàng luật sự mạnh mẽ, tài giỏi nên style của cô mang đậm hơi hướng công sở. Cô thường xuyên diện suit, nhưng không hề mang đến cảm giác nhàm chán nhờ sự biến hóa linh hoạt giữa nhiều thiết kế suit khác nhau. Hay đôi khi, chỉ cần chuyển từ suit quần dài sang suit váy, style của Jeon Yeo Bin đã mang đến cảm giác tươi mới, đầy thú vị.

Youth of May

Cái kết đầy day dứt của "Youth of May" khiến khán giả đôi khi quên mất rằng, đây cũng là bộ phim có phong cách thời trang vô cùng xuất sắc. Lấy bối cảnh thập niên 80, style của "Youth of May" mang hơi hướng retro, đầy hoài niệm và cũng vô cùng hút mắt. Nữ chính Go Min Si (vai Myung Hee) luôn toát lên nét dịu dàng, nữ tính và bay bổng với những items đậm chất retro như áo sơ mi họa tiết, cardigan mỏng nhẹ, chân váy dài hay váy hoa…, nhưng cô vẫn chưa phải là nhân vật có style ấn tượng nhất trong "Youth of May". Ngoài cô nàng Myung Hee, tiểu thư Lee Soo Ryeon do diễn viên Keum Sae Rok cũng mặc đồ rất đẹp, toát lên nét yêu kiều, sang chảnh đúng chất con gái nhà giàu.

Nhân vật Myung Hee do Go Min Si đảm nhận.

Và tiểu thư Lee Soo Ryeon do Keum Sae Rok thủ vai cũng sở hữu phong cách thời trang rất hút mắt.

Nevertheless

Nữ chính của "Nevertheless" - Han So Hee là mỹ nhân diện đồ đơn giản nhất trong danh sách, nhưng không hề nhàm chán chút nào. Style của cô xoay quanh những items như áo sơ mi, áo thun, quần jeans, váy hoa… Tất cả đều là những món đồ dễ mặc dễ đẹp, và luôn chuẩn mốt. Điều đáng nói ở đây là nhờ ưu tiên chọn những items màu gam màu tươi sáng, phong cách của Han So Hee luôn toát lên sự trẻ trung, nhìn là mê và muốn học hỏi theo ngay.

Hometown Cha-Cha-Cha

"Hometown Cha-Cha-Cha" là một bộ phim chữa lành được yêu thích nhất trong năm 2021. Về phần nhìn, mọi khung hình của "Hometown Cha-Cha-Cha" đều đẹp đến nao lòng, và chỉn chu đến từng chi tiết. Chưa hết, thời trang của nữ chính Shin Min Ah cũng là điểm vô cùng hấp dẫn. Không bó buộc style trong những items basic, mang toàn màu trung tính, Shin Min Ah diện đồ trẻ trung, tươi tắn với đa dạng món thời trang, từ váy vóc, áo blouse điệu cho đến quần jeans, áo thun màu mè... Ngay cả đến bộ sưu tập túi xách hay giày dép của Shin Min Ah cũng đa dạng, đầy màu sắc, phù hợp với bối cảnh phim tươi sáng mà "Hometown Cha-Cha-Cha" đem đến cho người xem.

Now, We Are Breaking Up

Có thể nói rằng, Song Hye Kyo đã đặt một cái kết hoàn hảo cho thời trang phim Hàn năm 2021. Style của nữ diễn viên có sự hòa trộn giữa nét trang nhã, đơn giản, với sự sang trọng, và chút gì đó phóng khoáng. Ban đầu, tủ đồ của Song Hye Kyo phủ sóng chủ yếu là những items màu trung tính nhưng càng về sau, style của cô càng tươi mới, nhiều màu sắc hơn. Tất nhiên, phong cách trong "Now, We Are Breaking Up" của Song Hye Kyo vẫn khiến một số khán giả cảm thấy chưa thỏa lòng mong đợi nhưng phải công nhận, chỉ cần là váy áo Song Hye Kyo diện thì vẫn thừa sức tạo nên sức nóng khiến dân tình phải xôn xao bàn tán.

Ảnh: Sưu tầm