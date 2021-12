TP.HCM trở "lạnh", nền nhiệt thấp nhất 19 độ, người dân đốt lửa sưởi ấm

Trong những ngày vừa qua, TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, nền nhiệt xuống thấp vào sáng sớm khiến thời tiết trở nên se lạnh. Tại một số tỉnh, thành Nam Bộ nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, người dân phải diện áo ấm, khăn khi ra đường.

Cụ thể, trong sáng 2/12, mức nhiệt thấp nhất ở Nam Bộ chỉ còn 18 độ C, trời mù mịt hơn. Cụ thể, Tà Lài 18 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,7 độ C, Phước Long và Đồng Phú (Bình Phước) 20 độ C, Nhà Bè (TPHCM) 22,4 độ C...

Nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ 1-2 độ C, mức nhiệt thấp nhất sẽ xuất hiện vào đêm đến rạng sáng tại khu vực miền Đông Nam Bộ từ 19 đến 22 độ C, phía bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Tại miền Tây, đây là thời điểm hiếm hoi trong năm nhiệt độ thấp nhất đạt 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nền nhiệt thấp duy trì thêm nhiều ngày sau đó tại các tỉnh thành phía Nam.

Đến sáng nay, 5/12, TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam tiếp tục ghi nhận kiểu tình hình thời tiết này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình của TP.HCM là 21 độ C, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận là 19 độ C được đo tại trạm Tân Sơn Nhất.

Nhiệt độ xuống thấp, người dân TP.HCM đốt lửa sưởi ấm sáng sớm 5/12. Ảnh: VTC News

Lý giải về tình hình thời tiết này, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân chính khiến Nam Bộ giảm nhiệt là do không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía Nam. Đây cũng là kiểu thời tiết thường xuyên diễn ra ở TPHCM và các tỉnh, thành lân cận vào thời điểm cuối năm. Mỗi đợt sẽ kéo dài 3 - 4 ngày, kiểu thời tiết này sẽ duy trì đến cuối năm.

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng đưa ra dự báo thời tiết lạnh sẽ duy trì từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh. TP.HCM sẽ có thể xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Buổi trưa và chiều nhiệt độ dao động 28-30 độ C, nắng yếu và không khí mát mẻ.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió lạnh khiến không ít người dân TP.HCM bày tỏ sự thích thú trước không khí mát mẻ của thành phố buổi sáng sớm và chiều tối.