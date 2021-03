Thời tiết nồm ẩm bệnh phụ khoa gõ cửa dân văn phòng

Nguyên nhân mắc bệnh phụ khoa

Vệ sinh kém: Ở "vùng tam giác" của nữ giới là môi trường ẩm ướt và có nhiều vi khuẩn sinh sống. Vì vậy, vệ sinh kém dẫn đến vi khuẩn tấn công và gây viêm nhiễm. Một phần nguyên nhân quan trọng dẫn đến mắc bệnh phụ khoa.

Nhiễm nấm, vi khuẩn, vi rút qua đường "yêu": Số lượng chị em mắc bệnh phụ khoa qua đường này không ít nhưng phần đông chỉ biết được khi bệnh đã tái phát.

Mặc quần lót quá chật: Mặc quần lót chật làm âm đạo bị bó chặt, không thoáng khí, cộng với nhiệt độ bên ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và phát triển.

Rối loạn nội tiết tố Estrogen: Phụ nữ tuổi tiền mãn kinh sức đề kháng của niêm mạc trở nên yếu dẫn đến mắc bệnh.

Stress: Là một tnguyên nhân khiến hệ miễn dịch suy giảm, từ đó vi khuẩn dễ dàng tấn công và gây ra viêm nhiễm.

Sử dụng các thủ thuật phụ khoa không an toàn: Dụng cụ đặt tránh thai, nạo hút thai... cũng có nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Một số bệnh phụ khoa thường gặp

Viêm âm đạo do ký sinh trùng và viêm âm đạo do nấm: Dấu hiệu của bệnh là khí hư trắng hay hơi vàng, có khi đặc như mủ, niêm mạc âm đạo hơi đỏ (viêm âm đạo do tạp khuẩn), ngứa nhiều vùng âm hộ trước, trong và sau khi có kinh.

Viêm lộ tuyến tử cung: Nguyên nhân chủ yếu do viêm hoặc sang chấn như rách cổ tử cung, nạo hút nhiều lần làm hủy hoại các lớp mô bên trong cổ tử cung gây nên lộ tuyến. Biểu hiện rõ rệt nhất của bệnh là xuất hiện khí hư, cảm giác đau vùng âm hộ và tăng lên khi đi lại...

Viêm phần phụ (ống dẫn trứng, buồng trứng): Có biểu hiện bất thường như đau bụng vùng hạ vị hoặc hố chậu, sốt cao, từng cơn hay liên tục, khí hư nhiều, có mùi hôi lẫn mủ.

Cách phòng bệnh phụ khoa

Viêm nhiễm phụ khoa không thể xem thường vì nếu không được khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến vô sinh. Vì thế, hãy phòng bệnh phụ khoa bằng cách:

- Chọn quần lót có chất cotton thấm hút và không mặc quá chật. - Nên vệ sinh vùng kín 2 lần/ngày bằng nước sạch hay dung dịch vệ sinh phụ nữ theo chỉ định của bác sĩ. Vào những ngày đèn đỏ, cần vệ sinh kỹ càng hơn. - Tránh dùng các sản phẩm gây kích ứng vùng âm đạo như các loại nước hoa, xà phòng, mỹ phẩm. - Nên tìm hiểu chọn những loại dung dịch vệ sinh chiết xuất từ thiên nhiên hạn chế kích ứng.

Bên cạnh đó chị em cần ngăn ngừa bệnh phụ khoa "gõ cửa" bằng cách bổ sung những viên uống có tinh chất thảo dược giúp phòng và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh khụ khoa, huyết trắng bệnh lý.