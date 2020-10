Thời tiết ngày Tết Trung thu trên cả nước ra sao?

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (01/10), ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Tam Đường (Lai Châu) 65mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (01/10) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên từ chiều nay (01/10) đến ngày 02/10, ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (01/10), có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay 1/10 cũng là Tết trung thu, sẽ diễn ra nhiều hoạt động ngoài trời, Trung Bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất, ít mưa, trời nắng.

Tây Nguyên, Nam Bộ khả năng sẽ có mưa từ chiều tới tối, các hoạt động ngoài trời ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ở Bắc Bộ ngay từ sáng sớm, nhiều nơi đã có mưa rào và giong cục bộ, trong ngày còn mưa, đến tối khu vực đồng bằng và các tỉnh, thành Đông Bắc bộ sẽ hết mưa, trời tạnh ráo. Các khu vực khác sẽ có mưa cục bộ 1 vài nơi.