Thời tiết mát mẻ, dễ chịu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Những ngày qua, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc khá thuận lợi khi ngày nắng, đêm không mưa, mức nhiệt duy trì ngưỡng khá ấm áp dễ chịu của mùa Xuân từ 17 - 28 độ. Tuy nhiên, về đêm và sáng nền nhiệt giảm khá sâu so với ban ngày, trời trở lạnh, nhiều khu vực núi cao trời rét dưới 16 độ.

Nhận định về tình hình thời tiết tháng 04, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong nửa đầu tháng 4, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ.

Về nhiệt độ, cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2-3 độ C, có nơi thấp hơn.

Từ ngày 11/4 đến 20/4, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến 5-15 mm, Trung Bộ 15-30 mm, có nơi cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 30-50 mm, có nơi cao hơn.

Từ ngày 21/4 - 30/4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến 30- 60 mm, có nơi cao hơn.

Ngoài ra, về tình hình nắng nóng tại Bắc Bộ, dự báo sẽ có khả năng xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trong khoảng nửa cuối tháng 4. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ, một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên nắng nóng cũng sẽ xuất hiện vào nửa cuối tháng 4.

Ở diễn biến khác, mới đây Trung tâm khí tượng cũng đã đưa ra dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày (09/04 - 11/04), với khoảng thời gian này, người dân cần theo dõi tình hình thời tiết để thuận lợi trong các hoạt động nghỉ lễ sắp tới.

1. Khu vực Bắc Bộ:

Từ 09-11/4: Có mây, ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc ngày và đêm 11/4 có mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 19-31 độ, có nơi trên 31 độ, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Phú Thọ:

Từ ngày 09-11/4: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20-30 độ.

2. Các tỉnh Trung Bộ:

Từ 09-11/4: Có mây, ngày nắng, phía Nam chiều tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ phía Bắc dao động từ 19-29 độ; phía Nam từ 21-32 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ 09-11/4: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 19-32 độ tại Tây Nguyên và 24-34 độ tại Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

https://afamily.vn/thoi-tiet-mat-me-de-chiu-o-mien-bac-keo-dai-den-bao-gio-2022040719153589.chn