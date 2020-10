Thời tiết khu vực 13 thành viên đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn diễn biến xấu, huy động đèn công suất lớn sẵn sàng tìm kiếm xuyên đêm

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 16 đến 19/10 tại khu vực huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm 13 cán bộ mất tích trong vụ cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3.

Cụ thể, theo dự báo, từ đêm nay (15/10) và ngày mai (16/10), khu vực huyện Phong Điền sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/ngày. Mưa tập trung chủ yếu vào ban ngày.

Từ đêm 16/1 - đến 17/10 sẽ có mưa to đến rất tao tại khu vực này với lượng mưa lên đến 150mm.

Tổng lượng mưa dự báo tại Thừa Thiên Huế tính từ ngày 16/10 đến hết ngày 19/10 phổ biến 300 – 600mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ sạt lở đất vùng núi, ven sông, biển. Mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp từ 21 - 24/10.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tích cực, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại trước khi xảy ra mưa lớn vào đêm nay tại huyện Phong Điền.

Ở 1 diễn biến khác, trong ngày hôm nay (15/10), công tác tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích trong tại Thủy điện Rào Trăng 3 đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Tính đến 16h chiều nay, 7 thi thể đã được tìm thấy, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành nhanh chóng.

Trước dự báo tình hình thời tiết phức tạp tại huyện Phong Điền, các lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm đèn công suất lớn, nhiều máy phát điện để sẵn sàng xuyên đêm tìm kiếm các chiến sĩ còn lại.

Đèn chiếu sáng công suất lớn được đưa vào hiện trường.

Như vậy, tiếp sau đợt mưa lũ kéo dài từ 06/10 - 13/10 khiến mực nước có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, Thừa Thiên Huế nói riêng và Trung Bộ nói chung sẽ tiếp tục đón đợt mưa lớn diện rộng thứ 2 từ đêm nay (15/10).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.



Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.