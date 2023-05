Thời tiết diễn biến bất thường, ghi nhận loại viêm phổi nguy hiểm

Trong khoảng 1 tháng gần đây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã ghi nhận số lượng trẻ đến khám và điều trị vì bị viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma tăng đột biến.



Trường hợp bé P.G.H (10 tuổi, Hà Nội) có biểu hiện sốt cao 39 độ kèm ho khan, diễn biến nhiều về đêm. Gia đình chủ quan nghĩ con ốm sốt thông thường do thời tiết thay đổi nên tự mua kháng sinh kèm thuốc ho về điều trị. Uống được 3 ngày, thấy triệu chứng không đỡ, cơn sốt không dứt, gia đình vội đưa bé đi khám.

Bé được khai thác tiền sử và thăm khám lâm sàng, chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ mắc viêm phổi. Bệnh nhi được chỉ định điều trị kháng sinh và xét nghiệm sâu xác định vi khuẩn gây viêm phổi.

Kết quả xét nghiệm bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae.

Viêm phổi do Mycoplasma là một bệnh nhiễm trùng ở phổi khá phổ biến, do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae gây ra. Bệnh thường bùng phát thành dịch và lây lan bằng cách phát tán vi khuẩn qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi. Đây là bệnh viêm phổi không điển hình do nó có những triệu chứng khác với những bệnh viêm phổi do nhiễm khuẩn thông thường khác.

Ảnh mô phỏng vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae gây bệnh viêm phổi (Ảnh: Microbix)

Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae xâm nhập vào cơ thể, có thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 đến 3 tuần. Ở trẻ em, ho và sốt là những triệu chứng đầu tiên của bệnh. Tình trạng sốt ở trẻ em thường không quá cao, chủ yếu dưới 39 độ C. Triệu chứng nổi bật nhất chính là ho liên tục và kéo dài. Ban đầu trẻ thường ho khan, sau đó chuyển sang ho có đờm. Tình trạng ho này có thể kéo dài 3 đến 4 tuần, kèm theo ho và sốt, trẻ thường sổ mũi, quấy khóc, chán ăn, tiêu chảy,...

ThS.BS Ngô Thị Cam - Chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, cho biết: "Với các triệu chứng không điển hình, trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma thường bị bỏ qua giai đoạn đầu, hoặc điều trị theo kinh nghiệm dẫn tới những biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong".

Viêm phổi do Mycoplasma có thể gây ra những biến chứng như: Nhiễm trùng máu, tràn dịch màng phổi, áp xe phổi, hội chứng suy hô hấp cấp. Những người bị viêm phổi cả hai thùy rất dễ gặp phải tình trạng này.

Dưới sự tác động của vi khuẩn, tình trạng viêm phổi có thể gây ra các tác động tiêu cực đến cơ quan khác, chẳng hạn như giảm huyết áp, nhịp tim hoặc thậm chí là mất nhận thức.

Bệnh viêm phổi ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe hệ hô hấp và thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức để phòng ngừa viêm phổi hiệu quả bằng một số biện pháp sau:

- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn cho trẻ;

- Vệ sinh nhà cửa, phòng ốc sạch sẽ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các nguy cơ gây bệnh;

- Mang khẩu trang để hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn khi ra ngoài;

- Thường xuyên cho trẻ súc miệng, rửa mũi bằng nước muối sinh lý;

- Điều trị dứt điểm các tình trạng bệnh có thể gây ra viêm phổi như: trào ngược dạ dày, tim bẩm sinh;

- Tiêm phòng đầy đủ các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là lao, cúm, sởi, phế cầu, HiB.

Cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh tiến triển nặng hơn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.