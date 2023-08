Thời tiết cực đoan ở TPHCM và Nam bộ những ngày đầu tháng 8

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão Khanun trên khu vực biển phía đông bắc Philippines tiếp tục nâng trục lên phía bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực nam Biển Đông, xu hướng nâng trục lên phía bắc, từ ngày 5-6/8 trục ngang qua Nam Bộ - Nam Trung bộ.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh kéo dài trong suốt những ngày tới.

Từ ngày 1-5/8, TPHCM có nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Xác suất mưa từ 70-80%.

Nhiều bè nuôi cá của người dân trên sông La Ngà bị thiệt hại do mưa lũ.

Từ ngày 6-10/8, thời tiết khu vực TPHCM và Nam bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông. Có mưa vừa, mưa to, chủ yếu xảy ra vào trưa và chiều tối. Xác suất mưa từ 60-70%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

“Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.