Thời tiết ấm hơn khiến mầm bệnh nhiễm trùng nguy hiểm lan rộng tại Mỹ

Ảnh minh họa: Sputnik

Tờ Wall Street Journal ngày 1/2 dẫn lời ông Peter Pappas, chuyên gia về bệnh nhiễm trùng tại Đại học Alabama ở Birmingham, cho biết: "Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao ổn định hơn, hoàn toàn có khả năng là một số loại nấm trước đây vô hại lại đột nhiên trở thành mầm bệnh tiềm ẩn”.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science của Mỹ vào tháng 1, nhiệt độ cao hơn có thể tạo điều kiện cho một số loại nấm gây bệnh tiến hóa nhanh hơn, giúp chúng tăng khả năng sống sót.

Theo báo cáo, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ giải trình tự gen để phát hiện ra rằng trình tự DNA của một số loại nấm có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trên bộ gen. Điều này đồng nghĩa với việc dẫn đến đột biến và thay đổi biểu hiện gen - cho phép các mầm bệnh thích nghi với những tác nhân gây ức chế, trong đó có cả nhiệt độ.

Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng một số loại nấm có thể gây chết người - thường được tìm thấy trong đất - đã mở rộng đáng kể phạm vi địa lý của chúng ở Mỹ kể từ những năm 1950 đến nay. Hiện tượng trên được kích thích bởi nhiệt độ ấm lên do biến đổi khí hậu gây ra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định Cryptococccus, Coccidioides, Histoplasma và Candida auris là các mầm bệnh đe dọa lớn nhất đối với con người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết vào năm 2021, hơn 7.000 người ở quốc gia này tử vong do nhiễm nấm. Con số này đã tăng theo cấp số nhân kể từ những năm 1970. Hiện tại, có rất ít loại thuốc hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm trùng này.