Thói quen xấu giết chết khả năng làm mẹ, chị em cần bỏ ngay để khỏi hối hận

Theo các báo cáo, có khoảng 10-15% cặp vợ chồng trẻ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về hiếm muộn. Mà nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ này là những thói quen sinh hoạt thường ngày có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản như: dinh dưỡng, cân nặng, luyện tập thể dục, căng thẳng tâm lý, môi trường, nghề nghiệp, hút thuốc lá, uống bia rượu…



Dưới đây là những thói quen có thể "giết chết" khả năng làm mẹ của chị em, hãy từ bỏ ngay còn kịp.

Thói quen ăn uống không lành mạnh

Ăn nhiều đồ chiên rán, dầu mỡ, thức ăn nhanh

Các loại thực phẩm ăn nhanh như thịt nướng, ngô chiên, khoai tây rán… có chứa nhiều chất béo. Khi ăn quá nhiều loại đồ ăn này, chị em vừa tích trữ mỡ thừa khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng vừa tăng lượng estrogen cản trở hoạt động của buồng trứng, khiến quá trình thụ thai gặp khó khăn.

Ngoài ra, trong số các món ăn vặt được phụ nữ yêu thích thì thực phẩm nhiều đường được chị em ưu ái hơn cả. Tiêu thụ nhiều đồ ngọt làm tăng lượng insulin gây uể oải, mệt mỏi trong khi đó tuyến thượng thận sẽ giải phóng adrenaline và cortisol để cơ thể hồi phục năng lượng. Tuy nhiên, khi hiện tượng này thường xuyên diễn ra, sự kết nối giữa tuyến thượng thận và hệ nội tiết bị sai lệch gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản trong cơ thể người phụ nữ.

Ăn kiêng quá đà, không đủ chất

Mong muốn có thân hình lý tưởng, nhiều chị em thực hiện chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, việc giảm cân quá mức có thể gây rối loạn chu kì kinh nguyệt, nội tiết tố, ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng.

Đối với phụ nữ, thiếu cân và có lượng mỡ trong cơ thể cực kỳ thấp có liên quan đến rối loạn chức năng buồng trứng và vô sinh. Ngoài ra, nguy cơ vô sinh do rối loạn rụng trứng tăng ở phụ nữ có BMI dưới 17. Mặc dù tương đối hiếm gặp, nhưng rối loạn ăn uống có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh nguyệt, khả năng sinh sản và sức khỏe của mẹ, thai nhi.

Thói quen sinh hoạt có hại

Ít tập thể dục

Không thường xuyên tập luyện, vận động là thói quen sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nghiêm trọng.

Đối với nữ giới, việc tập thể dục đều đặn ít nhất 3 lần một tuần đem lại lợi ích sức khỏe thể chất, tinh thần, giữ gìn sắc đẹp cho phụ nữ và sức khỏe sinh sản cũng vậy. Dù vậy, tập thể dục quá mức có thể làm thay đổi tiêu cực cân bằng năng lượng trong cơ thể và ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản.

Khi nhu cầu năng lượng vượt quá mức tiêu thụ năng lượng, sự mất cân bằng năng lượng có thể xảy ra, dẫn đến rối loạn chức năng vùng dưới đồi và sự thay đổi của xung kích thích tiết gonadotropin (GnRH). Từ đó dẫn đến bất thường về kinh nguyệt, đặc biệt là ở các vận động viên nữ.

Thường xuyên thức khuya, làm ca đêm

Những chị em thức khuya thường xuyên hoặc do đặc thù công việc làm ca đêm có nhiều nguy cơ giảm khả năng sinh sản. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard – Mỹ cho thấy, phụ nữ phải làm việc ca đêm bị giảm 28% số lượng trứng so với những người làm việc ban ngày do nhịp sinh học bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.



Căng thẳng tâm lý kéo dài

Căng thẳng công việc, stress từ cuộc sống và trầm cảm ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng thụ thai và giữ thai của nữ giới. Theo các chuyên gia, người phụ nữ luôn bận rộn và phải làm việc hơn 32 giờ một tuần có quãng thời gian chờ thụ thai lâu hơn so với những phụ nữ làm việc 16 đến 32 giờ một tuần.

Rèn luyện những thói quen tốt và hiệu quả sẽ giúp nữ giới có cuộc sống tích cực, vui tươi và trạng thái tâm lý cũng được cân bằng, ổn định hơn. Tình trạng tâm lý của mỗi người sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cơ thể và sức khỏe sinh sản.

Hút thuốc lá

Các chuyên gia đã nhận định rằng nhóm phụ nữ hút thuốc có tỷ lệ vô sinh cao hơn so với những người không hút thuốc. Sức khỏe sinh sản của họ cũng bị ảnh hưởng, cụ thể là giảm chức năng buồng trứng và giảm dự trữ buồng trứng dẫn đến sự thay đổi trong buồng trứng, ống tử cung và chức năng tử cung, cũng như sự gián đoạn nồng độ hormone có thể góp phần gây vô sinh.

