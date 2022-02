Thói quen ăn uống này cứ tưởng vô hại nhưng lại gây viêm loét dạ dày, nhiều người biết mà vẫn mắc phải

Bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng là bệnh thường gặp ở đa số mọi người. Trong giai đoạn bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng mới phát hiện, bệnh có thể chữa trị được hoàn toàn, tuy nhiên khi để bệnh viêm loét sang giai đoạn mạn tính, thì việc chữa trị căn bệnh này sẽ gặp nhiều khó khăn và dễ gây ra các biến chứng đáng tiếc.

Tôi được biết là ăn uống không đúng đúng giờ sẽ hại dạ dày nhưng cụ thể hại như thế nào? Mong BS chia sẻ thêm.

Ths.BS Lê Dương Tiến, Trung tâm Tiêu hóa BVĐK Hồng Ngọc: Bệnh lý viêm loét dạ dày-tá tràng do một số nguyên nhân gây ra như sau: Sự tăng tiết quá mức của axit dịch vị gây nên. Axit dịch vị trực tiếp gây tổn thương niêm mạc dạ dày, gây nên các triệu chứng bệnh cảnh trên lâm sàng. Thứ hai là sự suy giảm của tế bào nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tác động của axit dịch vị.

Thông thường, hàng ngày axit dịch vị sẽ được tiết nhiều vào các bữa ăn (sáng, trưa, tối). Vì một nguyên nhân nào đó mà bạn ăn uống không đúng giờ hoặc bụng quá đói thì axit dịch vị sẽ được tiết ra để tiêu hóa thức ăn mà không có thức ăn thì axit dịch vị sẽ làm tổn thương trực tiếp niêm mạc dạ dày và gây nên bệnh lý viêm loét dạ dày. Do đó, bạn nên có chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đúng giờ, không nên ăn quá no hoặc để bụng quá đói.

Bệnh viêm loét dạ dày có di truyền không? Làm thế nào để phòng tránh?

Ths.BS Lê Dương Tiến, Trung tâm Tiêu hóa BVĐK Hồng Ngọc: Bệnh lý viêm loét dạ dày không di truyền. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày có những trường hợp có thể gây hiểu lầm là viêm loét dạ dày hành tá tràng di truyền.

Ví dụ như có 1 thành viên trong gia đình bị viêm loét dạ dày hành tá tràng do vi khuẩn HP (vi khuẩn HP rất dễ lây trong môi trường sinh hoạt trong gia đình như nói chuyện, dùng chung bát nước chấm...) thì các thành viên khác trong gia đình cũng có thể nhiễm vi khuẩn HP. Do vậy người ta nghĩ rằng là do di truyền, nhưng thực tế không phải, do nhiễm vi khuẩn HP mà thôi.

