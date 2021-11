Thói quen ai cũng thích làm sau khi vừa tập thể dục xong mà không biết có thể khiến cơ thể bị mất nước trầm trọng, đối mặt nguy cơ tử vong

Xông hơi ngay sau khi tập thể dục có thể giết chết bạn theo cách không ngờ

HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) chia sẻ, xông hơi là một trong những thói quen được nhiều người áp dụng sau tập thể dục. Dù là tập gym hay tập yoga..., nhiều người cho rằng sau buổi tập mệt mỏi nên đi xông hơi thư giãn. Tuy nhiên, xông hơi ngay sau khi vừa tập xong không hề tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước, tăng nhịp tim, thậm chí tử vong.



Theo HLV Phạm Hoàng Vũ, xông hơi sau tập thể dục thể thao cũng là sai lầm kinh điển của nhiều học viên đăng ký coach bên anh. Nhất là hội chị em bỉm sữa, ai cũng thích thú với màn toát mồ hôi sau tập gym, cảm thấy cơ thể được thư giãn dễ chịu. Đáng tiếc, về mặt sức khỏe, thói quen sau khi tập thể dục này chẳng được ích lợi gì mà chỉ có hại.

Đây cũng là quan điểm của cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cũng nhận định, những người vừa tập thể dục thể thao xong không nên vào xông hơi ngay sau đó.

"Cơ thể vừa trải qua quá trình tập luyện sẽ toát ra lượng mồ hôi lớn, cơ thể đang bị mệt mỏi do mất sức khi tập luyện, lúc này lại vào xông hơi sẽ khiến mồ hôi tiếp tục bài tiết. Điều này dẫn đến hiện tượng mồ hôi ra nhiều gây mất nước, nhịp tim tăng cao, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng tính mạng", chuyên gia cảnh báo.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì đi xông hơi ngay sau tập, mọi người nên nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút rồi mới vào phòng xông hơi. Không lạm dụng xông hơi, mỗi tuần chỉ nên xông hơi 1-2 lần dù cơ thể bạn hoàn toàn khỏe mạnh.

Xông hơi đúng cách - lưu ý quan trọng cần dắt túi

Theo lương y Bùi Hồng Minh, để đảm bảo xông hơi đúng cách, giúp tăng cường sức khỏe, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Trước khi xông hơi

Bạn không nên ăn quá no. Thay vào đó, bạn có thể ăn bữa phụ nhẹ nhàng rồi đi vào phòng xông hơi thư giãn. Việc ăn no rồi vào phòng xông hơi có thể khiến bạn gặp phải tình trạng ấm ách, khó chịu do chịu ảnh hưởng thêm sức nóng của phòng xông hơi, vô hình chung gây hại đường tiêu hóa và tâm trạng của bạn.

Trong khi xông hơi

Hơi nóng từ phòng xông hơi có thể khiến bạn rơi vào tình trạng mệt mỏi, chóng mặt. Nếu gặp hiện tượng này, bạn cần nhanh chóng rời khỏi phòng xông hơi để tránh những hệ lụy sức khỏe sau đó.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ngồi trong phòng xông hơi quá lâu. Nếu ở trong môi trường này quá lâu cơ thể sẽ bị mất năng lượng, không tốt cho tim mạch, càng ở lâu càng thiếu oxy. Tốt nhất, bạn chỉ nên xông 5-10 phút sau đó ra ngoài.

Sau khi xông hơi

Tuyệt đối không được tắm lại dù là nước ấm hay nước lạnh. Lúc này, lỗ chân lông ừa được xông hơi nóng đang nở ra sẽ hút nước, việc tắm lại làm các lỗ chân lông co bít lại, giữ nước, gây ứ trệ, máu huyết giảm lưu thông, khiến đau nhức cơ thể và có thể bị cảm nhiễm, đặc biệt là tạng phổi tiêu hóa kém...

Luôn uống đủ nước

Theo Harvard Health Publications, một người bình thường mất khoảng một lít mồ hôi trong một thời gian ngắn khi ở phòng xông hơi. Nhưng bạn có thể ngăn ngừa tình trạng mất nước bằng cách uống đủ nước trước, trong và sau thời gian xông hơi. Điều này giúp thay thế chất lỏng mà cơ thể bạn sẽ mất đi khi đổ mồ hôi. Do đó, trước khi bước vào phòng xông hơi, bạn nên uống nước, mang theo một chai nước khi ở trong phòng xông hơi. Khi rời khỏi nơi này hãy nhanh chóng uống thêm cốc nước to ngay cả khi bạn không thấy khát.

Đối tượng không được xông hơi

Riêng với nhóm phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính, bệnh nhiễm trùng cũng tuyệt đối không nên xông hơi. Đặc biệt, trẻ em được khuyến cáo không nên sử dụng bất cứ loại xông hơi nào vì cơ thể trẻ rất nhạy cảm với tình trạng mất nước, nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng.