Thời gian ở cữ hạnh phúc nhờ những bữa ăn ngon dành cho mẹ sau sinh

Một số lưu ý khi xây dựng thực đơn cơm cữ cho mẹ bầu

Những món tốt cho mẹ bầu:

- Không nên ăn lặp lại một vài món ăn trong nhiều bữa như đu đủ hầm chân giò, canh rau ngót, cơm trắng, thịt kho nghệ... Tuy đây đều là những món ăn tốt và lợi sữa nhưng thực đơn nên thay đổi đa dạng hơn, tránh cảm giác ngán, nhàm chán.

- Một bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất xơ, chất đạm, chất béo, vitamin và các khoáng chất. Đối với tinh bột, không bắt buộc hoàn toàn phải ăn cơm, bạn có thể thay thế bằng các tinh bột tốt như khoai lang, khoai tây, yến mạch... hoặc ăn thêm nhiều hoa quả, rau xanh.

- Mẹ nên tận dụng các nguồn dinh dưỡng quý giá từ thức ăn như cá chép, cá thu, cá trích, cá hồi... các loại cá này chứa nhiều DHA rất tốt cho trí não bé; tôm cua giàu canxi và protein giúp mẹ hồi phục nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tôm cua mẹ chỉ ăn một lượng nhỏ, đan xen giữa các ngày thôi nhé.



- Bổ sung thêm vitamin C: Vitamin C giúp tăng đề kháng và chống lại nhiễm trùng, rất tốt cho mẹ. Chúng ta có thể tận dụng vitamin C từ các loại trái cây như: cam, bưởi, cà chua, việt quất,...



- Những loại trái cây lợi sữa: vú sữa, mãng cầu, đu đủ...

Những thức ăn nên hạn chế

- Sau sinh đường tiêu hóa còn yếu, nên hạn chế tối đa những loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chiên rán.

- Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cafe… vì không tốt cho cả mẹ và bé.

- Hạn chế những thực phẩm lạnh, hoặc các loại nước lạnh, nước đá, rất có hại cho răng về sau.

- Hạn chế ăn các loại thực phẩm gây đầy bụng như tinh bột, sữa đậu nành, các loại thức ăn ngọt.

Với chế độ ăn hợp lý thì trong thời gian kiêng cữ, mẹ vẫn có thể vừa giảm cân giữ dáng, vừa có đủ dưỡng chất cung cấp cho con. Những nhóm thực phẩm hạn chế, mẹ không cần loại bỏ hoàn toàn, chỉ cần kiểm soát lượng nạp vào cho phù hợp, nên giãn thời gian sử dụng để không ảnh hưởng đến chất lượng sữa.