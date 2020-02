Thời điểm các mẹ nên tắm sau khi sinh con theo hướng dẫn của chuyên gia

Sinh con quả là một trải nghiệm đầy thử thách với những đau đớn, mồ hôi và nước mắt. Song, khi được ôm hình hài bé bỏng của con ở trong tay thì dường như tất cả những gì mẹ phải trải qua để gặp con đều xứng đáng.

Tuy nhiên, đối với các bác sĩ thì cơ thể người mẹ mới sinh không được sạch sẽ cho lắm, do trong quá trình vượt cạn, mồ hôi túa ra khắp cơ thể khiến cho vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở, trong khi cơ thể em bé sơ sinh còn rất non nớt. Do đó, hầu hết các bác sĩ đều khuyên người mẹ nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi bế và chăm sóc con.

Khi nào thì người mẹ có thể tắm sau khi sinh con?

Bà Leigh Anne O'Connor, một chuyên viên tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ được chứng nhận của Hội đồng Quốc tế, đồng thời bà là cựu Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn cho con bú New York (NYLCA), thành viên của Hiệp hội Tư vấn cho con bú Quốc tế (ILCA), cho biết: "Nếu bạn sinh con bằng phương pháp sinh thường, bạn có thể tắm nước ấm ngay khi bạn cảm thấy sẵn sàng, vì nó giống như việc bạn sinh con dưới nước. Và nước ấm sẽ làm dịu cơ thể và tâm trí bạn".

Tắm nhanh là cách an toàn nhất. Và tắm trong bồn nước nóng là không cần thiết vì bồn tắm có thể lây nhiễm vi khuẩn đến vết thương chưa lành của mẹ.

Tuy nhiên, nếu các mẹ vượt cạn bằng phẫu thuật sinh mổ hoặc cắt tầng sinh môn, thì hầu như các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên đợi 24 giờ sau khi sinh hãy tắm, và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh bị biến chứng. Bà Anne O'Connor nói: "Nếu sinh mổ, tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về thời điểm tắm, vì nó phụ thuộc vào vật liệu được sử dụng để khâu vết mổ và mức độ phục hồi của vết thương".

Trên thực tế, có thể các mẹ sẽ phải đợi 3 đến 4 tuần mới có thể được tắm toàn thân đúng nghĩa. Trong thời gian này, lau cơ thể bằng một cái khăn sạch đã được nhúng vào chậu nước ấm, vắt khô là điều tốt nhất các mẹ nên làm, đặc biệt là nơi có vết thương.

Đối với những phụ nữ bị bệnh trĩ khi mang thai, tắm Sitz có thể sẽ giúp bạn làm giảm bớt sự khó chịu và giúp giảm đau cho những ai đang chờ cho vết khâu âm đạo lành lại. Tắm Sitz là kiểu tắm ngồi trong một bồn tắm hoặc chậu tắm nông, đựng nước ấm, để làm sạch "vùng kín" và trực tràng cho các bà mẹ.

Những lưu ý khi các mẹ tắm gội sau sinh

Dù rất thích được ngâm mình trong bồn nước nóng, các mẹ cũng tuyệt đối không nên làm việc này vì nó có thể lây nhiễm vi khuẩn cho vết thương chưa lành (Ảnh minh họa).

- Mẹ nên chọn nơi tắm kín gió, nhưng thông thoáng, nhiệt độ nước ấm vừa phải: Sau khi sinh con, mẹ nên chú ý "mùa đông phòng lạnh, mùa hạ phòng nóng, xuân thu phòng gió" mỗi khi tắm, để tránh bị gió lùa dẫn đến cảm lạnh hoặc phòng quá kín khiến cơ thể thấy nóng, tiết ra nhiều mồ hôi. Những điều này đều không tốt cho mẹ mới sinh.

- Thời gian tắm không nên quá lâu: Mẹ chỉ nên tắm nhanh, mỗi lần 5 - 10 phút. Tắm xong phải nhanh chóng lau khô toàn thân, mặc quần áo. Sau khi tắm, nếu tóc ướt thì nên sấy khô tóc.

- Trong trường hợp mẹ chưa sẵn sàng hoặc chưa thể tắm được: Hàng ngày phải lau người bằng nước ấm và giữ gìn thân thể sạch sẽ.

Nếu mẹ cảm thấy bất kỳ điều gì khiến bạn lo lắng về vết thương của mình, hoặc vết thương sưng to, đau hay tiết dịch bất thường thì mẹ nên ngay lập tức tham khảo ý kiến bác sĩ.