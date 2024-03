Thời đi học của 2 diễn viên trong bom tấn hot nhất: Nam thần từng trượt đại học, Go Eun như "tiên nữ học đường"

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng "siêu phẩm" Hàn Quốc mang tên Exhuma - Quật Mộ Trùng Ma đã chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm nay (15/3). Không hổ danh là bom tấn dẫn đầu phòng vé Hàn, Exhuma mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh thực sự cuốn hút. Dù thời lượng phim lên đến tận 2 tiếng nhưng khán giả vẫn không thể rời mắt bởi những tình tiết dồn dập, yếu tố tâm linh kỳ bí.

Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, diễn xuất của dàn cast của phim cũng nhận được khen tấm tắc. Các diễn viên kỳ cựu thì không phải nói rồi, 2 diễn viên trẻ là Kim Go Eun (trong vai Hwa Rim) và Lee Do Hyn (trong vai Bong Gil) cũng đỉnh không kém. Điều đó khiến netizen phải một lần nữa đi "lùng" lại profile của cặp bài trùng này.

Tạo hình của Kim Go Eun và Lee Do Hyn trong phim Quật Mộ Trùng Ma

Lee Do Hyun

Lee Do Huyn (SN 1995) trong một gia đình lao động. Bố mẹ của nam diễn viên phải làm đủ mọi việc từ giao báo, làm ở tiệm gà, nướng khoai và giao đồ... để nuôi sống gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Do Hyun đã phụ giúp bố mẹ làm nhiều công việc. Anh còn có người em trai chậm phát triển trí tuệ.

Ước mơ của Lee Do Hyun là trở thành cầu thủ bóng rổ, nối gói sự nghiệp thể thao của cha vì ông là cầu thủ bóng chày. Song, bố của Do Hyun đã ngăn con theo đuổi nó, một phần là vì ông là người hiểu rõ nhất những vất vả khi theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. "Việc luyện tập để thi đấu là rất vất vả, con chỉ nên coi nó như sở thích mà thôi", bố từng nói với Lee Do Hyun.

Vào năm lớp 11, một bước ngoặt xảy đến sau khi anh tình cờ xem được bộ phim Sunflower. Khi ấy, Do Hyun bắt đầu nuôi trong mình ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng khi ngỏ lời với cha, một lần nữa nam diễn viên lại bị phản đối. Tuy nhiên, trái ngược với lần trước, lần này Lee Do Huyn kiên quyết đi theo sự lựa chọn của trái tim.

Lee Do Huyn có đam mê với bóng rổ



Chính mẹ là người đã giúp Do Huyn theo đuổi đam mê của mình. Theo đó, mẹ đã giúp Lee Do Huyn nói dối bố, đăng ký cho con theo học trung tâm diễn xuất buổi tối. Dù rất nỗ lực nhưng may mắn không đến với Lee Do Hyun. Anh trượt trường đại học mà bản thân mơ ước.

Nhưng Lee Do Hyun hề nao núng, nam diễn viên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình bằng cách làm việc bán thời gian ở trung tâm theo học. Cuối cùng, anh trúng tuyển vào khoa diễn xuất và kịch nghệ của Đại học Chung Ang. Ngay sau đó, anh được tuyển vào Công ty giải trí Yuehua Ent và trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Lee Do Huyn là cái tên phủ sóng trong nhiều bộ phim đình đám hiện nay

Đại học Chung Ang là một trường đại học tư thục danh tiếng có trụ sở ở Seoul. Theo tờ báo Korea Joongang Daily, trường từng được xếp hạng thứ 8 trên khắp đất nước Hàn Quốc, đặc biệt đây là trường đại học số một quốc gia trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và nhiếp ảnh. Bên cạnh đó, trường xếp hạng thứ 7 về danh tiếng, thứ 7 về các văn bản được công bố trên SCI và xếp hạng 4 về tỉ lệ trao đổi sinh viên ra nước ngoài (5,1%).

Kim Go Eun

Kim Go Eun (SN 1991) từng theo học tại trường trung học Kaywon Arts, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Khi bước vào tuổi 16, nữ diễn viên từng gây sốt với loạt ảnh mặc đồng phục như "tiên nữ học đường" khiến ai cũng trầm trồ mãi không thôi.

Kim Go Eun từng gây sốt với loạt ảnh thời đi học

Tốt nghiệp cấp 3, cô theo học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cho những ai chưa biết, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul Hàn Quốc được thành lập vào năm 1990, tọa lạc tại thủ đô Seoul. Đây là 1 trong 10 trường nghệ thuật tốt nhất xứ sở kim chi, đào tạo ra hàng ngàn nghệ sự thực thụ tại Hàn Quốc. Tuy là ngôi trường còn khá trẻ nhưng những thành tích về giáo dục đào tạo mà ngôi trường này đạt được bảng thành tích đáng khích lệ.

Có thể thấy, mặc dù không xinh đẹp theo "tiêu chuẩn" mắt to hai mí, môi nhỏ chúm chím hay sống mũi thẳng tắp đặc trưng của các mỹ nhân Hàn, Kim Go Eun vẫn được giới mộ điệu yêu thích bởi vẻ đẹp lạ. Kim Go Eun cũng là một trong số ít diễn viên của Hàn Quốc được khán giả đánh giá là sở hữu nét đẹp đậm chất điện ảnh.

Kim Go Eun vẫn được netizen yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo

Trong các bộ phim cô tham gia, từ điện ảnh cho đến truyền hình, Kim Go Eun ghi dấu ấn bởi ngoại hình trong trẻo, nụ cười tươi tắn và cách diễn duyên dáng gây thiện cảm vô cùng.

Tổng hợp