Thổi bay mối lo an ninh cho ngôi nhà của bạn qua hệ sinh thái EZVIZ

Thường trực "báo động đỏ" về an ninh



Trước khi chuẩn bị lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa, nhiều gia đình đều vấp phải nỗi lo ngại về an ninh của ngôi nhà hoặc các sự cố chập điện, cháy nổ. Họ chia sẻ, trước khi kịp nghĩ xem nên đi đâu, chơi gì, họ đã mang nỗi lo làm sao đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình khi nhà vắng chủ.

Theo anh Thanh Tùng (Q. Bình Thạnh), đã hơn 3 năm nay gia đình anh chọn hài lòng với những chuyến du lịch ngắn ngày. "Mỗi lần đi đâu xa, tôi đều thấy lo lắng không biết khi về đến nhà liệu cửa nẻo, đồ đạc có còn nguyên không," anh tâm sự. Tương tự, chị Ngọc Mai (Q. Hoàng Mai) cũng không dám "bỏ nhà bỏ cửa" không ai trông coi. "Khi về quê hay đi công tác, tôi lại phải nhờ bạn bè thân khi rảnh rỗi qua kiểm tra. Mỗi lần không nhờ được ai tôi lại hồi hộp, không biết đồ đạc có không cánh mà bay không," chị bày tỏ.

Trộm đột nhập vào nhà luôn là nỗi lo âu hàng đầu của các gia đình Việt.

Theo thống kê của Bộ Công an năm 2022, tỷ lệ các vụ trộm cắp tài sản chiếm gần 36% trong tổng số các vụ phạm tội trên cả nước. Bên cạnh những nỗ lực triệt phá các băng nhóm tội phạm, những vụ trộm đột nhập vào nhà dân với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh vẫn diễn ra. Thực tế đã cho thấy nỗi bận tâm về mức độ an toàn của không gian sống là nỗi lo chính đáng và phổ biến.



Những giải pháp công nghệ là điểm tựa cho không gian sống an toàn.

Chủ động gia tăng mức độ an toàn cho tổ ấm



Để hạn chế các vụ trộm cắp ngày càng táo tợn, chủ động tìm kiếm những giải pháp gia tăng mức độ an toàn cho ngôi nhà là rất cần thiết. "Báo động đỏ" về an ninh khi nhà vắng người không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm chất lượng sống giảm. Chỉ khi mức độ an toàn từ đỏ chuyển về xanh, gia chủ mới thật sự giải tỏa được bất an, tìm lại sự bình yên khi ở nhà.

Thấu hiểu nhu cầu an toàn của nhiều gia đình Việt, EZVIZ – thương hiệu chuyên về các sản phẩm công nghệ thông minh – đã giới thiệu một hệ sinh thái toàn diện góp phần nâng cấp an ninh cho mọi không gian sống. Với bộ cảm biến 4 kênh cùng nhiều dòng camera trong nhà và ngoài trời, hệ sinh thái EZVIZ là một giải pháp thông minh giúp khắc phục tận gốc những vấn đề về an ninh, để gia chủ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Bộ cảm biến 4 kênh EZVIZ sở hữu nhiều chức năng tiên tiến giúp người dùng biết rõ mọi hoạt động diễn ra ở nhà, hạn chế nỗi lo về đột nhập vào nhà hay các vấn đề khẩn cấp trong gia đình. Nếu xảy ra đột nhập, home gateway sẽ phát ra tiếng báo động lớn và cảnh báo sẽ được gửi đến điện thoại của gia chủ ngay lập tức thông qua ứng dụng EZVIZ.

Bộ cảm biến 4 kênh của EZVIZ hoạt động như một vệ sĩ đáng tin cậy.

Đáng chú ý, bộ cảm biến hồng ngoại thụ động có thể nhanh chóng định vị cửa ra vào, cửa sổ, tủ áo đang để ngỏ hay bị mở ra, xác định hình dáng người, khói,.. Vì là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái EZVIZ, bộ cảm biến được tích hợp dễ dàng với ngôi nhà thông minh và liên kết với các camera EZVIZ để tự động ghi hình, gia tăng mức độ an toàn.



Camera an ninh cho mọi không gian

Bên cạnh bộ cảm biến, EZVIZ còn có nhiều dòng camera trong nhà lẫn ngoài trời tăng cường bảo mật. Là dòng camera không dây chạy bằng pin và kết nối mạng 4G, camera EB8 4G khắc phục hiệu quả những vấn đề do Wi-Fi và nguồn điện, giúp camera vẫn hoạt động tốt ở những nơi hạn chế hoặc không có Wi-Fi như nhà kho, sân vườn,... Sản phẩm đặc biệt thích hợp để bảo vệ ngoài trời nhờ thiết kế chống chịu thời tiết và sạc bằng năng lượng xanh với tấm bảng điều khiển năng lượng mặt trời. Đối với những không gian ngoài trời lớn hơn, đòi hỏi tầm nhìn rộng, camera này càng phát huy tác dụng nhờ khả năng quay quét 360 độ và độ phân giải 2K sắc sảo.

Camera an ninh là lựa chọn tốt để giám sát, bảo vệ tài sản cá nhân, gia đình.

Đối với những gia đình tìm kiếm một chiếc camera dễ sử dụng, CB8 2K là một lựa chọn lý tưởng. Điểm cộng dễ thấy nhất của chiếc camera này là góc nhìn 360 độ, có thể quét trái phải và nghiêng lên xuống cùng dung lượng pin lớn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Đáng chú ý, camera không bị giới hạn bởi vị trí ổ cắm điện hoặc chiều dài dây kết nối. Gia chủ có thể tự do đặt thiết bị ở nới có góc quan sát rõ nhất. Bên cạnh đó, camera còn ghi điểm với nhiều tính năng như phát hiện người, tự động theo dõi, tầm nhìn ban đêm có màu, không điểm mù,... Ngoài ra, CB8 2K cũng được tích hợp với tấm pin năng lượng mặt trời EZVIZ.



Camera EZVIZ nổi trội nhờ dễ lắp đặt sử dụng và tăng cường bảo mật hiệu quả.