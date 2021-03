Thơ Nguyễn có thể bị xử phạt thế nào sau clip "xin vía học giỏi" từ búp bê gây tranh cãi?

Cụ thể, trong video đăng trên TikTok, Youtuber này ôm con búp bê gọi nó là "Cư Ma Mập" và xưng hô mẹ - con với búp bê này.

Thơ Nguyễn làm clip "Xin vía búp bê học giỏi" gây tranh cãi

Nói là làm, nữ YouTuber mở ngay lon nước ngọt khiến gas trong lon nước tràn lên và chốt lại: "Đấy các em thấy chưa, Mập tham chưa, uống như vậy là học giỏi lắm đó." (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều ý kiến cho rằng clip mang đầy tính "mê tín dị đoan", vì quá lo lắng, các bậc cha mẹ đã kêu gọi tẩy chay, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phải lập tức xử lý kênh này. Theo các bậc cha mẹ, đoạn clip có thể khiến trẻ suy nghĩ lệch lạc, bởi theo đoạn clip thì chỉ cần thành tâm cầu xin vía búp bê là chẳng cần học hành gì cũng thành tài.

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, với đoạn video đăng trên TikTok nói trên, Thơ Nguyễn đã tuyên truyền và cung cấp thông tin mê tín dị đoan cho trẻ em, gây ảnh hưởng đến tâm lý các bạn nhỏ.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Dưới góc độ pháp luật, luật sư Cường cho rằng, theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Trong đó, hoạt động tín ngưỡng được hiểu là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

Luật này nghiêm cấm Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Mê tín dị đoan là hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ mà các hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Khi câu chuyện trở nên ồn ào, Thơ Nguyễn đã lên tiếng đính chính, cho biết clip "xin vía" kia chỉ là phần 1 và YouTuber này đã làm thêm clip giải thích, đính chính ngay sau đó. Tuy nhiên, một số cư dân đã tố YouTuber Thơ Nguyễn lấp liếm lỗi sai, và tung ra hẳn bằng chứng chứng minh.

Ngoài ra, luật sư Cường cho biết, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/ N Đ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Trường hợp thực hiện hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan quy định tại điều 320 BLHS 2015, với hình phạt có thể là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Thơ Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi khán giả, song YouTuber này vẫn đang phải đối mặt với nhiều bình luận giận dữ từ cư dân mạng trên trang cá nhân Facebook lẫn Fanpage của mình.