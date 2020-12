Thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 240 triệu đồng

Ngày 25/12 Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt đốt tượng Cụt Văn Út (32 tuổi, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Mua bán trẻ em".

Nạn nhân là Cụt Thị C. (SN: 2005, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Út khai nhận có quen biết một người phụ nữ tên Vân quê ở huyện Thanh Chương lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc. Vân rủ Út tham gia vào đường dây mua bán người. Nếu lừa được một phụ nữ qua Trung Quốc bán trót lọt, Út sẽ được Vân trả 5 triệu đồng. Út nhận lời và bắt đầu đi tìm "con mồi".

Đối tượng Út tại cơ quan điều tra.

Tháng 4-2019, Út ta tiếp cận gia đình C. Sau một thời gian làm quen, đối tượng dựng lên màn kịch đưa thiếu nữ này vào miền Nam làm công nhân với mức lương cao.

Tin lời đối tượng C. đồng ý. Thiếu nữ sau đó bị Út lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ với giá 8 vạn Nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng).

C. được giải cứu, đoàn tụ với gia đình.

Thời điểm bị lừa bán, nạn nhân C. mới 14 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công nạn nhân C. và đưa về Việt Nam. Ngày 24/12, C. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình.