Thiếu niên 17 tuổi nhiều lần hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi

Ngày 2/3, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết khởi tố bị can đối với T.V.B (17 tuổi, trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Đối tượng T.V.B tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 23/1, B. đã đến nhà rủ em P. (13 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) đi chơi. B. sau đó đã đưa em P. đến nhà một người bạn và thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn của P.

Ngày hôm sau, B lại đưa em P. về nhà của gia đình B. và thực hiện hành vi cưỡng hiếp em P.

Biết được sự việc, gia đình P. trình báo với công an. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ B.

Tại cơ quan công an, B. đã thành khẩn khai báo hành vi của mình.