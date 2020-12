Thiếu Nancy (MOMOLAND), "nữ idol xấu nhất Kpop" diễn chung với TWICE vẫn không bị lép vế, ITZY gây sốt với vòng eo quá nuột

Mới đây, nhà đài KBS đã tung ra đoạn video giới thiệu chương trình âm nhạc cuối năm với sự tham gia của TWICE, MOMOLAND, Nu'est, ITZY,...

Trong đoạn video các thần tượng nổi tiếng như Dahyun, Sana (TWICE), JooE (MOMOLAND), Minhyun (Nu'est),... đã biểu diễn ca khúc đình đám của MOMOLAND là Bana Chacha với bối cảnh vô cùng ngộ nghĩnh để quảng bá chương trình đến với khán giả.

Video trình diễn trước thềm đêm nhạc cuối năm của đài KBS.

Mặc dù chỉ trình diễn một mình, lại "chung mâm" với nhiều thần tượng nổi tiếng khác, tuy nhiên nữ idol xấu nhất Kpop - JooE (MOMOLAND) vẫn hoàn thành xuất sắc màn quảng bá mà không bị lép vế so với TWICE, ITZY bởi nét tinh nghịch vốn là thế mạnh của cô nàng.

Nhiều fan cho rằng so với Nancy thì JooE vẫn là nữ thần tượng nổi tiếng nhất của MOMOLAND vì tất cả những màn quảng bá cho nhóm, cô nàng luôn là thành viên "đứng mũi chịu sào".

Đặc biệt trong đoạn video, thành viên Yeji (ITZY) khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vòng eo cực nuột của cô nàng. Sau gần 2 năm ra mắt, visual của Yeji (ITZY) ngày càng thăng hạng và được netizen đánh giá rất cao. Cô nàng được nhận xét sẽ sớm trở thành nữ thần Kpop thế hệ mới.

Vòng eo của Yeji chiếm spotlight trong video Bana Chacha.

Đêm nhạc cuối năm của đài KBS sẽ được lên sóng vào ngày 18/12 với sự tham gia của hàng loạt nhóm nhạc đình đám gồm SEVENTEEN, Stray Kids, Paul Kim, ASTRO, IZ*ONE, aespa, NCT, ENHYPEN, (G)I-DLE, GOT7, Kim Yeonja, Nu'est, THE BOYZ, Sunmi, Mamamoo, TWICE, MOMOLAND, MONSTA X, BTS, Sulwoondo, GFRIEND, Oh My Girl, ITZY, Jessi, Taemin, TXT.