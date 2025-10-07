Hơn 1 năm chính thức về chung một nhà, cuộc sống của Midu và chồng thiếu gia - Minh Đạt vẫn luôn được dân tình dành nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ. Cặp vợ chồng đúng chuẩn trai tài, gái giỏi mỗi lần xuất hiện dù ngoài đời hay trên mạng cũng đều được thả tim “rần rần”, thậm chí không ít người vào “xin vía” vì sự hạnh phúc, ngọt ngào và viên mãn của cả hai.

Trên trang cá nhân của mình, Midu vẫn thường khoe về cuộc sống làm dâu hào môn “nhẹ tênh” bởi được chồng cưng chiều hết mực. Không còn kín tiếng như hồi hẹn hò, Midu chăm chỉ “flex” chồng thiếu gia trên MXH. Trong những dịp đặc biệt, thiếu gia Minh Đạt đều chuẩn bị chu đáo quà tặng vợ, cũng không ngần ngại thể hiện cử chỉ yêu thương.

Vợ chồng Midu - Minh Đạt

Nam doanh nhân cũng thường nhận được lời khen ngợi bởi luôn là người hậu thuẫn vững chắc, cổ vũ Midu theo đuổi nghệ thuật cũng như đồng hành trong mọi công việc. Những hành động nhỏ nhưng hộ tống vợ đi sự kiện, cầm túi hộ vợ hay ánh mắt trìu mến của Minh Đạt dành cho Midu luôn khiến dân mạng ví von như “xé truyện ngôn tình bước ra đời thực”.

Tuy nhiên, cũng chính bởi vậy mà không ít fan của cặp đôi bất ngờ “soi” ra chi tiết đặc biệt mỗi khi Midu và Minh Đạt chung khung hình. Bởi 10 tấm như 1, Minh Đạt luôn tạo dáng hướng ánh mắt si mê về vợ, chỉ để lộ góc nghiêng của mình.

Nhiều người còn tinh ý nhìn ra rằng dù trang phục, cảnh vật xung quanh có thay đổi thế nào thì dáng chụp của Minh Đạt vẫn “trường tồn”.

Netizen "soi" ra ảnh nào chụp chung, Minh Đạt cũng đều tạo 1 dáng, hướng mắt về phía Midu

Điều này khiến dân tình đặt ra nhiều thắc mắc, thậm chí tranh luận vì cách thể hiện của Minh Đạt. Nhiều người thì cho rằng nam thiếu gia quả thực là chân dung của một ông chồng si mê vợ. Vì ánh mắt lúc nào cũng đắm đuối, nhìn Midu trìu mến không rời. Thế nhưng ở chiều ngược lại, không ít người lại cảm nhận động tác này như “đang diễn”, cố tỏ ra là một người “simp vợ”.

Song thực tế, phần đông bênh vực Minh Đạt, cho rằng đây chỉ đơn giản là một thói quen khi chụp hình của anh chàng. Bởi từ lần đầu lộ diện đến hiện tại, Minh Đạt chủ yếu chỉ khoe góc nghiêng khi chụp ảnh. Midu từng lý giải điều này là bởi nam thiếu gia không phải người hoạt động nghệ thuật, cũng không quen với ống kính chụp hình nên thường bị ngại và không tự tin tạo dáng.

Ngoài ra, một số người cũng bày tỏ rằng góc nghiêng của Minh Đạt quá “thần thánh”, cực phẩm visual nên anh sẽ thường đưa “góc mặt vía” lên hình. Dân tình cũng nhận xét, nam thiếu gia cũng tương tự những người đàn ông khác, không giỏi chụp hình, đứng trước ống kính chỉ biết tạo 1 dáng tự nhiên nhất và vẫn có ảnh đẹp cho vợ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có ai như tui không, để ý 10 tấm thì cả 10 Minh Đạt đều nhìn chăm chú vào Midu, kiểu siêu mê vợ luôn đó”.

- “Ảnh si mê vợ cỡ đó, ánh mắt không lúc nào rời khởi Midu luôn”.

- “Ê hay do tui overthinking nhỉ, tui cứ cảm giác đang diễn nét mê vợ vậy thôi đó”.

- “Hiếm khi thấy anh Đạt chụp chính diện lắm, lúc nào cũng để góc nghiêng thôi à. Chắc cũng vừa muốn nhìn vợ mà vừa thấy góc đó điển trai”.

- “Trung bình đàn ông khi chụp hình đều vậy luôn đó. Mình cũng hay bảo chồng mình tạo dáng nhìn mình để tự nhiên ấy, vì mấy ổng ngại ống kính lắm”.

Không ít người cho rằng nam thiếu gia đang "diễn" nét si mê vợ

Song nhiều người cho rằng đó một phần là thói quen, góc mặt đẹp và một phần do Minh Đạt vốn là người ngại ống kính máy ảnh

Trước khi trở thành cặp vợ chồng được nhiều người yêu mến, Minh Đạt và Midu đã bên nhau 3 năm kín tiếng. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên du thuyền và gọi đó là cuộc gặp gỡ “định mệnh”, khiến họ quen biết, hẹn hò rồi dành một đời bên nhau.

Đầu năm 2024, Minh Đạt và Midu âm thầm sang Pháp chụp ảnh cưới. Nam doanh nhân này còn thể hiện sự cưng chiều bà xã qua việc đưa cô đến cửa hàng váy cưới sang trọng để thiết kế riêng trang phục. Đến tháng 5/2024, cặp đôi bí mật tổ chức một buổi tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt sau đó 1 tháng thì mở tiệc hoành tráng tại TP.HCM.

Midu từng chia sẻ về chồng doanh nhân của mình: “Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Đến hiện tại sau 1 năm kết hôn, cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rất ngọt ngào, hạnh phúc. Từ đầu năm đến nay, Midu liên tiếp được cho là có tin vui cùng với những dấu hiệu như mặc đồ rộng, hay lấy tay che bụng. Song cả hai vẫn chưa lên tiếng tiết lộ về những thông tin này.