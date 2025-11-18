Thiếu 4 bảo bối này của Doraemon, cuộc đời của Nobita coi như bỏ

Trong thế giới của Doraemon , mỗi món bảo bối không chỉ là đồ chơi công nghệ mà còn chứa cả phép màu giúp Nobita vượt qua những rắc rối trong cuộc sống. Từ những chuyến phiêu lưu vượt thời gian đến việc giải quyết bài tập hay chỉ đơn giản là… giấc ngủ ngon, từng món bảo bối đều thể hiện sự sáng tạo vô hạn của chú mèo máy. Không phải ngẫu nhiên mà fan của Doraemon luôn bàn tán, tranh luận xem đâu mới là món bảo bối “quyền lực” nhất, bởi mỗi món đều gắn liền với một câu chuyện hài hước, cảm động và đôi khi khiến Nobita “khóc thét”.

Hãy cùng khám phá 4 bảo bối được đánh giá là hiệu quả nhất mà Doraemon từng dùng để giúp cậu bạn hậu đậu, để thấy rằng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé lại có sức mạnh vô cùng bất ngờ.

Cỗ máy thời gian

Chắc hẳn không ai còn lạ gì chiếc máy này, chính nó đã đưa Doraemon từ thế kỷ 22 trở về gặp cậu bạn hậu đậu Nobita. Đây là bảo bối được cả Doraemon lẫn Nobita sử dụng nhiều nhất, bởi độ hiệu quả gần như… tuyệt đối.

Cỗ máy thời gian cho phép di chuyển trong không gian và thời gian, tới bất cứ địa điểm hay mốc thời gian nào mà người sử dụng muốn. Không chỉ có thể đi tới tương lai, nó còn cho phép quay về quá khứ, mở ra vô số cơ hội để thay đổi hay khám phá lịch sử. Với lứa tuổi ham phiêu lưu như Nobita cùng nhóm bạn, cỗ máy thời gian chính là “vật bất ly thân” để họ khám phá những chuyến đi kỳ thú và trải nghiệm vô tận.

Cỗ máy thời gian

Tủ điện thoại theo yêu cầu

Trông giống như một chiếc tủ điện thoại bình thường, nhưng trong thế giới Doraemon, tủ điện thoại theo yêu cầu có thể biến mọi điều bạn nghĩ ra thành hiện thực. Chỉ cần nghĩ ra yêu cầu và nói vào điện thoại, thế giới xung quanh sẽ thay đổi theo ý muốn.

Nobita cực kỳ ưa thích món bảo bối này vì nó giúp cậu “giải quyết” những hạn chế của bản thân. Một lần, cậu thậm chí còn biến việc ngủ thành một môn thể thao tầm cỡ thế giới, và tất nhiên, trở thành “cao thủ ngủ” số một. Khi muốn trở lại bình thường, chỉ cần vào tủ và nói: “Tôi muốn mọi thứ trở lại như cũ”. Vì độ hữu dụng, tủ điện thoại theo yêu cầu luôn nằm trong danh sách các món bảo bối mà Nobita thích nhất.

Tủ điện thoại theo yêu cầu

Bánh mì chuyển ngữ

Đây là cứu cánh tuyệt vời cho một cậu bé lười học và ham chơi như Nobita. Chỉ cần ăn bánh mì chuyển ngữ, người dùng có thể hiểu và nói được mọi thứ tiếng, từ tiếng nước ngoài đến ngôn ngữ cổ hay thậm chí là tiếng người ngoài hành tinh. Ngoài ra, bảo bối này còn giúp đọc được chữ tối cổ hay ký tự khó hiểu.

Nhược điểm duy nhất là thời gian hiệu lực phụ thuộc vào số lượng bánh ăn: ăn càng nhiều, hiệu lực càng lâu; ăn ít thì thời gian ngắn hơn. Nhờ khả năng đặc biệt này, bánh mì chuyển ngữ được fan vô cùng yêu thích và từng đứng thứ hai trong cuộc bình chọn các bảo bối quyền lực nhất tại Nhật, chỉ sau cánh cửa thần kỳ.

Bánh mì chuyển ngữ

Bánh mì ghi nhớ

Xuất hiện từ tập 2, bánh mì ghi nhớ là cứu tinh của Nobita - cậu bé nổi tiếng lười học. Chỉ cần đè bánh mì lên tờ giấy chứa thông tin, ăn vào là người dùng sẽ ghi nhớ toàn bộ nội dung.

Món bảo bối này giúp Nobita vượt qua một số bài kiểm tra cũ và là công cụ đắc lực trong học tập khi cậu cần nhớ nhanh kiến thức. Vì gắn liền với việc học của học sinh, bánh mì ghi nhớ được xếp vào top 4 bảo bối hữu dụng nhất trong bộ truyện Doraemon tại Nhật Bản.

Bánh mì ghi nhớ

Trên đây là 4 bảo bối hiệu quả nhất, được Nobita và nhóm bạn yêu thích nhất. Còn bạn, trong kho tàng hơn 4.500 món bảo bối của Doraemon, bạn thích nhất món nào?