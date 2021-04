"Thiên thần hộ mệnh" của Victor Vũ: Samuel An - Salim lên tiếng về nghi án yêu nhau

Bất ngờ kết hợp trong bộ ảnh đậm chất retro, Samuel An và Salim khiến dân tình thích thú với hình ảnh trai tài – gái sắc. Nhất là khi cả hai sẽ cùng kết hợp trong dự án điện ảnh được mong chờ nhất tháng 4 của đạo diễn Victor Vũ "Thiên thần hộ mệnh".

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia, Samuel An và Salim không chỉ khoe những thế mạnh về góc mặt, thần thái thu hút mà còn gây ấn tượng bởi loạt biểu cảm tự nhiên. Nói về nghi án có phim giả tình thật sau khi đóng "Thiên thần hộ mệnh", Samuel An lẫn Salim khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết và thường chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, kinh nghiệm diễn xuất hay các vấn đề liên quan đến phim ảnh.

"Trước khi đến với phim, An với Salim vẫn chưa từng gặp hay có cơ hội làm việc với nhau nên bản thân cũng khá lo lắng, không biết mình và cô bạn này sẽ hợp tác với nhau như thế nào đây. Nhưng không ngờ khi lên trường quay thì mọi thứ lại diễn ra rất suôn sẻ, hai anh em rất hiểu ý nhau và Salim đã cho An những ấn tượng vô cùng tốt" – Samuel An nói về bạn diễn của mình.

Trước nghi vấn liệu bộ ảnh có phần nào hé lộ mối quan hệ mật thiết của Samuel An và Salim trong phim hay không, cả hai cho biết rằng sự kết hợp trong bộ ảnh bất ngờ này chỉ là một món quà dành tặng cho những người hâm mộ của mình. Đồng thời, qua bộ phim, cả hai mới có dịp làm việc và trở thành những người bạn thân thiết, bộ ảnh chính là sự đánh dấu cho tình bạn của Samuel An – Salim.

"An rất ít bạn thân trong giới nghệ thuật, Salim là một trong những người hiếm hoi mà An cảm thấy "cùng tần số" vì cả hai rất hiểu ý nhau, Salim cũng chỉ dẫn cho An rất nhiều điều. Thế nên, cả hai cùng lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh này như kỷ niệm cho hai anh em vậy. Còn An và Salim sẽ xuất hiện ra sao, có mối quan hệ như thế nào trong phim thì xem phim xong mọi người sẽ biết câu trả lời ngay" – Samuel An nói thêm.

Nhân vật trung tâm của Thiên thần hộ mệnh chính là Mai Ly (Trúc Anh - từng đóng chính Mắt biếc) - một cô sinh viên đại học luôn mang trong mình tham vọng trở thành ngôi sao. Khát khao nổi tiếng của Ly mạnh mẽ đến mức cô sẵn sàng bỏ bê việc học để tham gia vào nhóm hát bè của nữ ca sĩ Lam Phương (Salim), khiến người bạn thân thiết nhất là Huyền (Amee) vô cùng lo lắng.

Để đạt được mục đích của mình, Ly không từ bất kỳ thủ đoạn nào, từ lén lút chơi xấu Phương đến cả việc tìm cách quyến rũ Khánh (Samuel An) - một nhà sản xuất âm nhạc quyền lực, vốn là người yêu của Phương. Sự phức tạp của câu chuyện "chị chị em em" này đạt đến đỉnh điểm khi Phương bất ngờ tự sát tại nhà riêng, khiến mọi nghi vấn về hung thủ đổ dồn vào Ly, tuy nhiên cô lại hết mực phủ nhận.