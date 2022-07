Thiện Nhân - Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2014: "Lột xác" ở tuổi 20 sau 8 năm được Cẩm Ly dìu dắt

The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí từ lâu đã trở thành chương trình trở thành bệ phóng mang những tài năng nhí đến với làng nhạc Việt. Trong số đó, chỉ có hiếm hoi vài gương mặt nhí chọn bước tiến khởi đầu theo phong cách nhạc dân ca, quê hương. Ngoài Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Thiện Nhân cũng là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2014

Tại The Voice Kids 2014, cô bé Nguyễn Thiện Nhân (hay còn có biệt danh siêu đáng yêu là Đu Đủ) được yêu mến bởi giọng hát truyền cảm, trong trẻo, ngọt ngào, xử lý bài hát tinh tế. Thời điểm ấy, cô bé sinh năm 2002 vẫn còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng luôn gây ấn tượng mạnh bởi loạt ca khúc theo âm hưởng dân gian như Mẹ Yêu Con (Nguyễn Văn Tý), Cô Đôi Thượng Ngàn (hát văn), Hình Bóng Quê Nhà (Thanh Sơn sáng tác, song ca cùng Cẩm Ly)...

Thiện Nhân khi là thí sinh Giọng Hát Việt Nhí 2014

Vượt qua hai thí sinh Thiên Nhâm và Hoàng Anh, học trò Cẩm Ly chinh phục khán giả với tỷ lệ bình chọn 49,47%, Thiện Nhân đã xuất sắc trở thành Quán quân cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí 2014. Lúc đăng quang, ca sĩ nhí đến từ Bình Định chỉ mới là một cô bé 12 tuổi ngây thơ, non nớt với vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm nhưng giọng hát thì vô cùng nội lực và tình cảm.

Với sự dìu dắt của Cẩm Ly, Thiện Nhân đã lên ngôi Quán quân của Giọng Hát Việt Nhí 2014 đầy thuyết phục ở tuổi 12

Tình thầy trò 8 năm sâu đậm với ca sĩ Cẩm Ly

Sau khi thành công vang dội với The Voice Kids, cô bạn từ quê Bình Định chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống và học tập với sự dìu dắt của ca sĩ Cẩm Ly. Dù không nhận Thiện Nhân làm con nuôi nhưng Cẩm Ly vẫn xem Thiện Nhân như người thân trong gia đình. Nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định không cổ xúy cho Thiện Nhân đi hát chuyên nghiệp từ sớm mà định hướng cho học trò phải ưu tiên việc học. Do đó, trong những năm sinh sống tại TP.HCM, khán giả không thấy Quán quân The Voice Kids 2014 chạy quá nhiều show, chỉ chuyên tâm vào việc học.

Cẩm Ly đã dìu dắt Thiện Nhân khi Quán quân The Voice Kids 2014 bắt đầu chuyển vào TP.HCM sinh sống

Trong một lần phỏng vấn, Cẩm Ly từng chia sẻ: "Thật sự ra hướng đưa bé vào Sài Gòn là do vợ chồng Cẩm Ly có gợi ý gia đình với mong muốn được dìu dắt bé nhiều hơn, định hướng cho bé tốt hơn về cả học tập lẫn âm nhạc. Nói gì thì nói, mình chỉ đóng vai trò tư vấn, còn quyết định là nằm ở gia đình. Cũng vui vì bé đã vào và hòa nhập khá tốt với môi trường mới. Cẩm Ly cũng đã đi hỏi trường học cho bé, theo sát bé ở kết quả học tập, và phần nào khuyên gia đình hạn chế nhận show. Việc học văn hóa đối với Ly luôn là điều được ưu tiên hàng đầu".



Năm 2021, Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện cùng Cẩm Ly trong một talkshow, khiến khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình đổi khác và ngày càng xinh xắn hơn. Có thể thấy, cô bé "Đu Đủ" ngày nào giờ đã ra dáng thiếu nữ, vẫn luôn đồng hành cùng cô giáo trong mọi dự án.



Thiện Nhân là trò cưng luôn đồng hành cùng Cẩm Ly trong mọi dự án

Thiện Nhân tự đệm đàn tranh cho cô giáo Cẩm Ly

Vào ngày sinh nhật của Cẩm Ly tháng 3 vừa qua, Thiện Nhân còn gửi lời chúc chân thành đến cô giáo của mình: "Gần 8 năm, Cô luôn dạy cho con điều hay lẽ phải. Mỗi lần con được các cô chú anh chị yêu thương dành cho con những lời khen, là lại thêm một lần nữa con biết rằng đó là nhờ công ơn dạy bảo của sư phụ - Cô Cẩm Ly và chú Minh Vy...".



Mối quan hệ của hai cô trò vẫn vô cùng tốt đẹp. Thi thoảng, khán giả vẫn thấy Thiện Nhân xuất hiện trên một số gameshow truyền hình về ca nhạc

Màn "lột xác" ở độ tuổi 20

Giờ đây, cô gái nhút nhát ngày nào đã dạn dĩ hơn trên sân khấu, biết cách giao lưu với khán giả. Ở độ tuổi 20, Thiện Nhân lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu ngày nào.

Từng trả lời truyền thông về sự thay đổi trong cách suy nghĩ và tính cách của mình, 10x cho biết: "Thiện Nhân lúc trước nhút nhát và lo sợ nhiều thứ. Còn tôi bây giờ, trưởng thành và tự tin hơn. Nếu gặp khó khăn hay sự cố trong cuộc sống, tôi có thể tự giải quyết và vượt qua được. Tính cách của tôi cũng thay đổi ít nhiều, càng lớn tôi càng biết cách mở lòng hơn, trở nên vui tươi và 'lầy lội' hơn, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho chính mình và mọi người xung quanh. Còn Thiện Nhân lúc trước ít nói và trầm tính lắm".

Cận cảnh nhan sắc "dậy thì thành công" của Thiện Nhân ở tuổi 20

Ảnh: The Voice Kids, Fanpage Thiện Nhân, FBNV

https://kenh14.vn/thien-nhan-quan-quan-giong-hat-viet-nhi-2014-lot-xac-o-tuoi-20-sau-8-nam-duoc-cam-ly-diu-dat-20220710165346314.chn

https://kenh14.vn/thien-nhan-quan-quan-giong-hat-viet-nhi-2014-lot-xac-o-tuoi-20-sau-8-nam-duoc-cam-ly-diu-dat-20220710165346314.chn