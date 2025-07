Thiên An ở đâu giữa lúc Jack gây xôn xao

Jack chuẩn bị tổ chức họp báo chính thức vào ngày 16/7, tuyên bố sẽ lên tiếng một lần cho tất cả những ồn ào bủa vây mình suốt thời gian qua. Với công chúng, đây là một bước đi không thể không chú ý, nhất là khi cái tên Jack gắn liền với scandal dài hơi, chạm đến những vấn đề đạo đức làm cha và cách ứng xử hậu chia tay. Nhưng giữa cơn lốc dư luận xoay quanh sự trở lại của nam ca sĩ, một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Thiên An đang ở đâu?

Jack tổ chức họp báo và Thiên An cũng trở thành nhân vật được chú ý không kém

Động thái gần nhất của Thiên An là bài đăng trên trang cá nhân vào sáng ngày 15/7, Thiên An đã đăng tải bài viết mới đầy suy tư trên trang cá nhân. "Em rất thích đi xem phim, nhưng lâu rồi em không đi vào cuối tuần. Mấy năm rồi luôn là xem phim vào thứ 2, thứ 3 và những khung giờ muộn. Hôm nay, ngoài bỏng caramel, hai ly nước, 2 tấm vé còn một lời mà em mong được nghe từ rất lâu: "Em có thể tháo khẩu trang ra rồi mà", cô viết.

Thiên An vẫn giữ hành động quen thuộc hạn chế bình luận các bài đăng của mình hậu vướng lùm xùm với Jack. Trước đó, Thiên An "tái xuất" mạng xã hội, cô tung bộ ảnh khoe visual mới. Sau thời gian dài gắn bó với mái tóc dài nữ tính, Thiên An bất ngờ cắt tóc ngắn sát vai, thay đổi hoàn toàn hình ảnh thường thấy. Phong cách mới giúp Thiên An ghi điểm bởi sự trưởng thành và cuốn hút, khác hẳn vẻ ngây thơ, dịu dàng trước đây. Nhiều khán giả còn nhận xét cô gần như "lột xác", suýt nhận không ra vì quá khác lạ. Nữ diễn viên không nhắc đến lùm xùm cũ mà tiết lộ sắp có hành trình mới, dự án mới.

Thiên An gây chú ý với diện mạo mới

Liên Hoa