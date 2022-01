Thiên An lần đầu xuất hiện cực xinh đẹp sau vụ ầm ĩ có con với Jack, trang điểm sắc sảo khoe visual "sang xịn mịn"

Chiều 21/1, ekip sản xuất Mưu kế thượng lưu đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu về dàn cast chính thức. Xuất hiện tại sự kiện với vai nữ chính, Thiên An thu hút sự chú ý đặc biệt. Nữ diễn viên mặc váy đen, để tóc thẳng buông xõa trên vai. Gương mặt xinh đẹp cùng visual chuẩn không cần chỉnh của Thiên An giúp nữ diễn viên chiếm trọn spotlight.

Đây cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Thiên An trước công chúng và truyền thông sau ồn ào sinh con cho Jack và được hứa chu cấp 5 triệu đồng/tháng.

Tại sự kiện, đạo diễn Trần Bửu Lộc nhận câu hỏi rằng vì sao chọn Thiên An đóng vai nữ chính, lý do là vì muốn giúp đỡ Thiên An hay là thấy Thiên An nổi lên từ scandal nên chọn cô? Lập tức, đạo diễn Trần Bửu Lộc đáp rằng chọn Thiên An đóng chính là bởi thấy cô phù hợp với Mưu kế thượng lưu. Bất cứ diễn viên nào khi đóng phim của Trần Bửu Lộc đều phải trải qua casting. Đạo diễn Trần Bửu Lộc cũng khẳng định không chọn diễn viên vì người này thu hút sự chú ý của truyền thông bởi scandal ầm ĩ.

Thiên An xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp.

Lần đầu thử sức với màn ảnh rộng, Thiên An đã đảm nhận ngay một vai diễn khá nặng kí. Cô vào vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật "bước qua, bước lại" giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau.

Diana bề ngoài ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong một phim điện ảnh đích thực.

Anh Tú.

Quỳnh Lương.

Khánh Tiên.

Quỳnh Lương và Thiên An.

Anh Tú - Thiên An - Quỳnh Lương.

Các diễn viên của phim Mưu kế thượng lưu

Sánh đôi cùng cô trong phim điện ảnh đầu tay là "hoàng tử vạn người mê" Anh Tú. Với vẻ điển trai vừa lịch lãm vừa có nét phong trần, Anh Tú đang là cái tên nổi bật trong showbiz Việt những năm vừa qua. Cởi bỏ phong cách giang hồ lãng tử đã cực thành công trong Chị Mười Ba, đến với Mưu Kế Thượng Lưu, Anh Tú chuyển mình trở thành chàng công tử lịch lãm trong thế giới thượng lưu cùng những bộ vest "đầy mùi tiền" và những chiếc siêu xe.

