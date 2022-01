Thiên An kiếm tiền nuôi con sau scandal với Jack, có phản ứng khi bị hỏi chuyện đăng ảnh con gái để "cà khịa" ai đó

Chiều 21/1, ekip sản xuất Mưu kế thượng lưu đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dàn cast chính thức. Xuất hiện với vai trò nữ chính, Thiên An chiếm spotlight bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo. Đây là lần ra mắt công khai đầu tiên của Thiên An sau scandal chấn động là sinh con cho Jack nhưng bị bỏ rơi.

Lúc được hỏi về chuyện đi làm trở lại sau scandal, Thiên An cho biết cô đi làm để kiếm tiền nuôi con gái. Trong thời gian Thiên An không có nhà thì bà ngoại là người chăm giúp em bé. Thiên An cũng từ chối khéo léo khi phóng viên hỏi về Jack. Nữ diễn viên 9X cho rằng chuyện quá khứ đã qua thì cô xin phép từ chối, không nhắc lại nữa.

"Em còn có mẹ, khi em đi làm thì mẹ giúp đỡ việc chăm sóc con. Em mong rằng mọi người sẽ nhớ đến Thiên An là 1 diễn viên có sự cố gắng, tâm huyết với nghề chứ không phải là câu chuyện ồn ào hay scandal nào. Em cũng phải cố gắng học hỏi, kiên trì, nỗ lực thì cơ hội và thành công mới đến với mình. Chỉ mong là mọi người công nhận và yêu thương em", Thiên An nói thêm.

Với câu hỏi về chuyện thường xuyên đăng ảnh con gái với nội dung status mang tính "cà khịa" Jack, Thiên An bật cười nói rằng cô không hề có ý định cà khịa bất cứ ai. Hiện tại, những bình luận tiêu cực vẫn còn xuất hiện trên Facebook của Thiên An nhưng cô chấp nhận và ngó lơ mọi thứ. Thiên An thời điểm hiện tại chỉ muốn tập trung làm nghề để kiếm tiền nuôi con gái.

"Em không thích scandal. Cái hay của scandal là nó giống như ngọn lửa, nó sẽ giúp mọi người nhận ra đâu là vàng, đâu không phải vàng. Nếu nói không chạnh lòng với thông tin tiêu cực thì cũng không đúng. Em chỉ biết cố gắng nhiều hơn. Em chỉ chạnh lòng nếu mọi người không nhìn nhận sự cố gắng của em", Thiên An kể thêm.

Lần đầu thử sức với màn ảnh rộng, Thiên An đã đảm nhận ngay một vai diễn khá nặng kí. Cô vào vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật "bước qua, bước lại" giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau.

Diana bề ngoài ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong một phim điện ảnh đích thực.

