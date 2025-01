Thiên An âm thầm chịu nợ nần, chi tiết số dư tài khoản thật gây sốc

Thiên An bất thình lình lại dính vào thị phi tình ái, cô trở thành nhân vật được cư dân mạng réo gọi vì loạt diễn biến mới liên quan đến vụ công khai có con với Jack vào 4 năm trước. Trong bài viết mới nhất vào hôm 19/1, Thiên An cho biết cô đã 3 lần mang thai, tuy nhiên 2 lần em bé không thể bình an đến với thế giới do sức ép từ phía gia đình đối phương. Bên dưới bài đăng của Thiên An xuất hiện nhiều bình luận của sao Việt, trong đó, phát ngôn của diễn viên Quỳnh Lương gây chú ý.

Theo đó, Quỳnh Lương và Thiên An từng có giai đoạn sinh sống cùng nhà. Tuy điều có chuyện tình cảm thất bại nhưng cuộc sống của 2 diễn viên có nhiều điểm khác biệt. Nếu như Quỳnh Lương cho biết vẫn liên lạc, cùng người cũ chăm con và nhận chu cấp đầy đủ thì Thiên An tháng có, tháng hụt, và đã bị cắt hoàn toàn từ tháng 3/2022.

Thiên An và Quỳnh Lương từng là chị em sống cùng nhà với nhau

Dưới bài viết của Thiên An, Quỳnh Lương tiết lộ thông tin gây sốc: "Gần 30 tuổi hết rồi. Mau đưa thẳng nhau ra toà nói chuyện với nhau hết đi. Cứ lên mạng hoài. Tài khoản An chưa bao giờ quá 1 triệu luôn á mọi người ơi".

Không chỉ thế, khi một netizen đáp trả cho rằng đây chỉ là số tài khoản dành cho việc nuôi dạy con của Thiên An thì Quỳnh Lương tiếp tục phản pháo: "An nghèo thật nhá. Hồi ở chung An nợ mình mấy tháng tiền ăn và nhà rồi Tết mới thanh toán 1 lần á. Chưa bao giờ thấy mua cái gì ăn luôn á". Là người gắn bó với Thiên An một thời gian dài nên chia sẻ của Quỳnh Lương khiến nhiều người quan tâm, phần nào hình dung được cuộc sống khó khăn và thiếu tốn của nữ diễn viên.

Quỳnh Lương tiết lộ Thiên An từng nọ tiền nhà, ăn uống của mình đến Tết mới có thể chi trả

Trong loạt bằng chứng về chuyện nhận chu cấp, Thiên An cũng để lộ chuyện số dư tài khoản trước khi được chuyển tiền chưa đến 1 triệu đồng

Quỳnh Lương cho biết Thiên An có cuộc sống rất khó khăn, đáng thương khi làm mẹ đơn thân

Thiên An từng là nữ chính 3 MV của Jack, sau đó có giai đoạn cô "ở ẩn" vì bị fan của nam ca sĩ tấn công. Trong giai đoạn bí mật mang thai bé Sol, Thiên An vẫn âm thầm nhận công việc khác, một mình lái xe máy đi làm. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 11/2021, tức gần 7 tháng sau khi bùng nổ drama thì Thiên An tâm sự phải làm việc 16 - 20 tiếng một ngày để chăm lo cho con. Liên quan đến vấn đề tài chính, cô chia sẻ: "Để nói là ổn định kinh tế thì là chưa. Nhưng tôi đã có thêm 1 phần để trang trải cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Về vật chất thì tôi sẽ cố gắng, để chỉ có 1 mình nhưng vẫn mang đến cho con những thứ tốt nhất. Còn tinh thần thì may mắn có gia đình lúc nào cũng hỗ trợ, yêu thương tôi".

Thiên An từng phải làm việc nhiều giờ, chăm chỉ kiếm tiền để lo cho con

Thiên An cũng từng thừa nhận phải thay đổi, tiết kiệm hơn khi làm mẹ đơn thân, cô nói: "Kể từ khi có Sol thì Thiên An đã thay đổi rồi. Ngày xưa, tôi làm 10 thì sẽ xài hết 8 nhưng bây giờ mình làm 10 thì mình chỉ xài 2 để 8 phần cho con và tương lai của con nữa. Tại chỉ có một mình thôi nên tôi phải gánh vác tất cả, mình phải biết cân đo đong đếm để bao bọc con mình về sau. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể.

Sau những sóng gió, tôi có được 1 em bé rất dễ thương, lanh lợi và nhận thức được rất nhiều điều hay. Tôi biết rằng chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì mọi thứ đã diễn ra có như thế nào thì mình cũng rất nhẹ nhàng đón nhận. Còn cái mất đi, chính là thời gian và thanh xuân người con gái. Thiên An đã bỏ phí 1 khoảng thời gian rất dài vào những chuyện không đáng".