Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Cách nào giảm áp lực?

Ðảm bảo điều kiện tốt nhất cho 125.000 thí sinh

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải bám sát thực tế địa bàn, xây dựng phương án chi tiết cho từng khâu và chủ động xử lí các tình huống phát sinh. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt là bảo đảm tổ chức kì thi nghiêm túc nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và phụ huynh.

Trước đó, công tác kiểm tra chuẩn bị đã được hoàn tất. Ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp rà soát toàn bộ 224 điểm thi tại 126 xã, phường. Các điểm thi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Địa phương có phương án khắc phục nhược điểm của những điểm thi nằm gần khu dân cư, sát đường giao thông lớn hoặc đang có hạng mục sửa chữa.

Tại phường Nghĩa Đô, số lượng học sinh lớp 9 đăng kí dự thi lên đến 1.687 em, đến từ các trường THCS: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Thành, FPT Cầu Giấy, Everest, Pascal, Nghĩa Tân và Lê Quý Đôn. Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên cho biết, Ban Chỉ đạo phường đã hoàn thành phân công nhiệm vụ, phối hợp điều động giáo viên coi, chấm thi theo đề nghị của Sở GD&ĐT. Phường cũng lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chờ, điểm chấm thi để tạo tâm lí yên tâm nhất cho thí sinh.

Học sinh tại Hà Nội tăng tốc ôn tập trước ngày thi. Ảnh: M.K

Tại xã Hoài Đức, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản theo nguyên tắc 3 rõ là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Toàn xã có 880 học sinh đăng kí dự thi.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng, UBND xã Ngọc Hồi cùng các lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án hỗ trợ. Một khu vực nghỉ chờ miễn phí rộng rãi được bố trí tại Trường THCS Đại Áng (cách điểm thi khoảng 100m), trang bị đầy đủ bàn ghế, quạt, điều hòa và có khu vực trông giữ xe ô tô, xe máy. Đến nay, 3 trường THCS trên địa bàn (Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh) đã hoàn thành phổ biến quy chế thi cho học sinh và tập huấn cho giáo viên. Lực lượng Công an xã Ngọc Hồi đã có phương án phân luồng giao thông tại các nút giao; Trạm Y tế xã bố trí cán bộ thường trực phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; Đoàn Thanh niên xã ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Ngành điện lực cũng được yêu cầu cung cấp điện ổn định, có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố.

Siết chặt kỉ luật phòng thi

Do quy mô kì thi rất lớn, khâu coi thi được xác định là mắt xích đặc biệt quan trọng để bảo đảm kết quả thực chất, nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT. Vì vậy, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi được Sở GD&ĐT Hà Nội đặt lên hàng đầu. Tại hội nghị tập huấn, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã lưu ý cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc “2 tăng cường, 3 không, 4 đúng và 6 rõ”.

Cụ thể, “2 tăng cường” bao gồm tăng cường tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ. “Ba không” là không lơ là chủ quan, không gây áp lực cho thí sinh, không tự ý xử lí tình huống bất thường. “Bốn đúng” yêu cầu bảo đảm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng nhiệm vụ được giao và đúng thời điểm. Cuối cùng, nguyên tắc “6 rõ” bắt buộc phải tường minh về: rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tất cả các trưởng điểm, phó trưởng điểm và lực lượng hỗ trợ đều được phổ biến chi tiết quy trình tổ chức coi thi và các lưu ý đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra kì thi.

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi tại điểm thi Trường THPT Yên Viên Ảnh: H.H

Một trong những thách thức lớn đối với công tác an ninh năm nay là việc ngăn chặn các hành vi gian lận, sử dụng thiết bị thu phát công nghệ cao. Năm nay, lần đầu tiên Ban Chỉ đạo thi cấp xã tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức, do đó an ninh cần được siết chặt hơn bao giờ hết. Lực lượng công an đã tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể, đồng thời tổ chức tập huấn cho gần 1.600 cán bộ bảo vệ kì thi về kĩ năng phòng ngừa gian lận công nghệ cao và xử lí tình huống phát sinh tại điểm thi.

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 với ba bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Ngay sau đó, ngày 1/6, các thí sinh đăng kí hệ chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi các môn chuyên. Để phục vụ cho gần 125.000 thí sinh đăng kí dự thi, thành phố đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi (tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước), đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Hà Nội có bài học đắt giá tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Một thí sinh đã sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài mà cán bộ coi thi không phát hiện kịp thời, dẫn đến việc cơ quan công an phải khởi tố vụ án để điều tra. Cơ quan an ninh đề nghị toàn bộ cán bộ coi thi, giám sát và thanh tra phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kiểm soát ngay từ cửa phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, đồng hồ thông minh hay bất kì thiết bị điện tử trái quy định nào vào khu vực thi. Hình thức gian lận ngày càng tinh vi, tinh tế nên giám thị cần đặc biệt chú ý đến những biểu hiện bất thường của thí sinh trong quá trình làm bài, phối hợp chặt chẽ với công an trực điểm thi để xử lý nhanh chóng, tránh làm ảnh hưởng đến diện rộng.

Chăm sóc sức khỏe thí sinh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh quy định nghiêm ngặt: không chỉ thí sinh mà toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ trong khu vực thi, từ cán bộ coi thi đến nhân viên phục vụ, đều không được phép mang điện thoại hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực làm việc. Các điểm thi phải bố trí nơi lưu giữ thiết bị của thí sinh và cán bộ theo đúng khoảng cách và quy định an toàn.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, tất cả nhân sự tham gia, từ lực lượng điều hành tại điểm thi đến cán bộ hỗ trợ tại các xã, phường, phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Các điểm thi cần tổ chức học tập quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nhiệm vụ, không bỏ sót một ai. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất như thiết bị điện, quạt mát, đèn chiếu sáng phải được kiểm tra, chạy thử để bảo đảm vận hành tốt trong những ngày thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý các địa phương về việc chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và người nhà. Ban Chỉ đạo thi thành phố yêu cầu các phường, xã phải bố trí địa điểm chờ phù hợp, thoáng mát cho phụ huynh, tuyệt đối không để phụ huynh phải xếp hàng, ngồi chờ trên vỉa hè hoặc ngoài trời nắng nóng.