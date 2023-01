Thị trường xe tay ga diễn biến lạ những ngày cận Tết

Các cửa hàng xe máy tại TP HCM những ngày cuối năm khá vắng khách, bên trong xe chất đầy. Nhân viên kinh doanh tại đại lý xe máy ở quận Bình Thạnh cho biết những năm trước, vào thời điểm cuối năm khách tìm mua xe máy rất đông, nhất là các mẫu xe Honda SH hút hàng bị đẩy giá lên rất cao, nhưng năm nay hoàn toàn khác, khách vắng hoe, xe đầy kho và buộc phải giảm giá bán để tìm kiếm khách.

Giá xe SH còn tương đương với giá đề xuất

Xe Honda SH dịp Tết thường tăng giá vùn vụt do nhu cầu cao, chênh lệch hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết, khách có tiền cũng khó có thể mua được do nguồn cung thiếu hụt. Tuy nhiên, Tết năm nay lại khác, xe dư thừa do ít người mua nên giá không còn biến động mạnh như trước. Theo đó, Honda SH 150 có giá bán tương đương giá đề xuất, bản tiêu chuẩn còn 97,2 triệu đồng, bản cao cấp 117,2 triệu đồng, bản đặc biệt 117,4 triệu đồng, bản thể thao 126,2 triệu đồng. Mẫu SH 350i hiện có giá bán thấp hơn giá đề xuất đến 20 triệu đồng, còn 130 triệu đồng.

Những mẫu xe hút hàng trong thời gian qua như Honda Vision trước đây chênh lệch giá bán lên đến 17 triệu đồng thì nay giảm còn tương đương với giá đề xuất của nhà sản xuất, bản tiêu chuẩn chỉ còn 31,6 triệu đồng, bản cao cấp còn 32 triệu đồng, bản đặc biệt còn 33,5 triệu đồng, bản cá tính 38,4 triệu đồng.

Tương tự, mẫu xe bán chạy khác là Honda SH Mode thời điểm sốt giá có mức chênh lệch cao hơn mức đề xuất 17-22 triệu đồng, nay chỉ khoảng 5 triệu đồng, còn 57-74 triệu đồng, tùy bản. Tại các cửa hàng còn xe SH model, giá bán ra tương đương với giá đề xuất với 52-63 triệu đồng, tùy bản. Hiện mẫu xe Honda Lead có mức giá bán dưới đề xuất như bản tiêu chuẩn, còn 36,8 triệu đồng (giá đề xuất 39,8 triệu đồng), bản cao cấp 38,6 triệu đồng (giá đề xuất 42 triệu đồng), bản đặc biệt 41,8 triệu đồng (giá đề xuất 43 triệu đồng).

Các cửa hàng lý giải do kinh tế khó khăn nên thị trường xe máy cuối năm tiêu thụ giảm sút đáng kể.