Thi thể không nguyên vẹn trong vali tại căn nhà 4 tầng ở TP.HCM là nam giới người Hàn Quốc

Đến sáng 28/11, Công an phường Tân Hưng (quận 7), Công an quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM vẫn phong tỏa nghiêm ngặt căn nhà 4 tầng tại đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) để điều tra vụ phát hiện một thi thể không nguyên vẹn giấu trong chiếc vali.

Theo một nguồn tin từ cơ quan chức năng, bước đầu thi thể được khẳng định là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. Vụ việc được điều tra theo hướng án mạng, giết người phân xác.

Hiện trường vẫn được công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Nghi phạm giết nạn nhân nhiều khả năng là người cùng thuê nhà.

Theo một số người sống gần hiện trường, ngôi nhà 4 tầng được chủ nhà cho một nhóm khoảng 5 người quốc tịch Hàn Quốc thuê khoảng 4 tháng nay. Cách đây 3 ngày, họ đã trả nhà rời đi.

Căn nhà 4 tầng, nơi phát hiện thi thể người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc.

Chiều tối 27/11 khi chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện chiếc vali lạ nghi có xác người. Vụ việc lập tức được trình báo công an. Đại diện Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM cũng có mặt ở hiện trường sau đó.

Hiện công an đang khẩn trương truy tìm những người có liên quan đến vụ án mạng.

Trước đó như đã thông tin ban đầu, tối 27/11, Công an phường Tân Hưng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể không nguyên vẹn.

Người dân sinh sống gần hiện trường bàn tán về vụ việc.

Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ được điều ngay đến hiện trường. Nhiều người dân nghe thông tin có vụ "giết người, phân xác" cũng tập trung rất đông trước ngôi nhà phát hiện thi thể.



Sự việc khiến cư dân sống xung quanh khu vực phát hiện thi thể hoang mang, lo lắng.