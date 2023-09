Thí sinh Vietnam Idol hết chiêu

Vị trí đảo chiều

Diễm Hằng tiếp tục giữ vững phong độ với một tiết mục gọn gàng phát triển từ bài quan họ Còn duyên một cách khéo léo. Mặc dù màu giọng hơi chua và the không gần với quan họ nhưng cô vẫn xứng đáng tiếp tục nhận được lời khen từ giám khảo.

Có thể nói từ đầu cuộc thi Diễm Hằng vẫn là thí sinh "uy tín", biết người biết ta chưa từng làm giám khảo thất vọng. Tuy nhiên cô vẫn chỉ ở vị trí an toàn trong bảng bình chọn chứ không bứt lên được.

Cũng ở nhóm an toàn nhưng Hiền Hellen lại tiếp tục tiến bộ ngoạn mục. Cô nằm trong nhóm đầu của những thí sinh nổi bật về kỹ thuật thanh nhạc. Không có một màu giọng bắt tai nhưng Hiền khéo chọn âm sắc của xẩm trong bài Túy âm (Xesi Hải Yến) để khoe giọng.

Cô bị các giám khảo nhắc nhở cần phải xử lý các nốt cao đa dạng hơn. Đó chỉ là đòi hỏi thêm về mặt sắc thái mà thôi, bởi cô làm chủ cao độ, cường độ ở những nốt cao nhất.

Điều này rất tiếc Hà Minh chưa biết bao giờ mới có. Cô đã bị bể nốt cao nhất trong phần trình diễn. Hà Minh cũng để phần phát triển chiếm thời lượng hơi nhiều, lấn át cả giai điệu gốc của bài Rơi (Hồ Hoài Anh). Tuy nhiên màu giọng đẹp và khả năng luyến láy kiểu ca trù vẫn giúp Hà Minh ghi điểm và lọt vào nhóm ba thí sinh được bình chọn nhiều nhất, cùng Hà An Huy và Lâm Phúc.

Với chủ đề này những tưởng Hà An Huy phải thể hiện giọng chèo xịn vì là con nhà nòi. Nhưng không, anh vẫn giữ cách hát cũ và còn pha cả tiếng Anh vào phần phát triển của dựa trên làn điệu Đào liễu. Thực ra gọi là phát triển cũng không hợp lý mà nó là một giai điệu hoàn toàn không liên quan, không mang tính chất dân gian - ông chẳng bà chuộc với phần kết hợp của bạn diễn là NSƯT Minh Phương (mẹ của Hà An Huy).

Đúng như Mỹ Tâm nhận xét, Huy nên tự hát bản “tân cổ giao duyên”, chỉ nên để mẹ xuất hiện ở đoạn cuối sẽ đắt hơn. Với tiết mục có phần khiên cưỡng này, An Huy còn bị nhận xét có phần thụt lùi về sức sáng tác. Chưa kể có một số từ anh sử dụng chưa đắt.

Ở câu “Ngập ngừng đôi câu làm ta xuýt xoa bao ngày”, từ “xuýt xoa” (chỉ hành động trong một khoảnh khắc) nên được đổi thành “xuyến xao” (động từ chỉ tâm trạng) chẳng hạn sẽ rõ nghĩa hơn. Từ “động tình” trong “Anh đây vẫn chờ động tình với em” thiên về nghĩa tiêu cực nhiều hơn nên cũng không phù hợp với tinh thần của bài hát.

Lâm Phúc được giám khảo khen đã bớt ủ rũ trong bài thi Gió đánh đò đưa . Anh tự giới thiệu là "người con của mảnh đất ngàn năm văn hiến" nhưng lại để sót một lỗi phát âm trong bài, khi hát “le the” (là một từ không có trong tiếng Việt) thay vì “le te”. Phần ngâm ngợi đầu bài khá chênh vênh cho thấy dân gian không hẳn là thế mạnh của Phúc.

Phần phát triển đậm màu funky (tuy nhiên bị Huy Tuấn nhận xét vẫn chưa bám sát tiết tấu, cách xử lý vẫn bị nhiễm ballad) của Phúc cũng không cho thấy màu sắc dân gian.

Khi hát câu: “Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa”, Phúc xuống giao lưu với Mỹ Tâm và tặng nữ giám khảo chưa chồng chiếc quạt khiến cô cũng hơi bối rối một chút. Đây chính là câu trả lời cho những nhận xét rằng Phúc thiếu kết nối với khán giả từ những tập trước.

An toàn quá hóa nguy cơ bị loại

"Ông hoàng kết nối” Xuân Định tất nhiên vẫn tiếp tục say sưa giao lưu cùng mọi người trong một bài hát khá vui nhộn do cậu tự sáng tác Cưng như trứng . Tuy tiết tấu nhanh nhưng có thể thấy Xuân Định nhả chữ chưa được gọn gàng lắm. “Thái độ” thân thiện giúp Định có được một vị trí an toàn trong bảng tổng sắp, song muốn bứt phá chắc là anh phải thể hiện “trình độ” thanh nhạc nhiều hơn qua những giai điệu sâu lắng hơn.

Mỹ Tâm thường ít khi làm mất lòng ai khi nhận xét. Cô chỉ đặt một câu hỏi mở cho Định: “Em rất thông minh, bài hát hay, nhưng còn thiếu một cái gì đó, em thấy chưa?”.

Với cả Định và Thủy Muộii, Mỹ Tâm đều nhắc nhở cần kỹ lưỡng trong khâu chọn bài: "Sức trẻ, sáng tạo đã làm tốt rồi nhưng phải làm sao cho mình dễ nghe, đi thẳng vào khán giả”.

Thanh Thủy Muộii và PiaLinh đều là những thí sinh từng được kỳ vọng vào sâu nhưng đến tập này có nguy cơ bị loại. Thủy Muộii có phần thi được đầu tư hoành tráng nhất với ca khúc mới do chính nhóm giám đốc âm nhạc của chương trình sáng tác cùng sự phụ họa của một nghệ nhân bài chòi xịn.

Tuy nhiên như giám khảo Huy Tuấn chỉ ra, sự kết hợp này trở thành con dao hai lưỡi khi giọng của nghệ nhân và thí sinh khá chênh lệch khi đặt cạnh nhau. Nói chung giọng hát của Thủy không đủ màu để thể hiện chất dân gian. Trong khi PiaLinh chọn một bài quá nhẹ đô so với chúng bạn để thể hiện, tiếp tục mắc lỗi “sai tông" vừa được nhắc nhở tuần trước.

Sự ra đi của Thủy Annie không có gì phải bàn cãi. Chính cô cũng bộc bạch, không ngờ mình vào được tới vòng này. Cô cố gắng đến mức căng thẳng trong từng vòng thi nhưng đều không được giám khảo đánh giá cao. Từng là thành viên của một nhóm nữ theo mô hình Kpop, chặng đường solo tới đây của Annie còn là một ẩn số.