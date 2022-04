Thí sinh Olympia đắt giá cỡ nào? 3 nam sinh vào chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đều nhận học bổng VinUni!

Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn luôn là ước mơ lớn của nhiều học sinh. Được đi thi Olympia chứng tỏ sự học giỏi, hiểu biết rộng. Đi thi Olympia cũng được hưởng nhiều đặc quyền, điển hình như từ năm 2020, đại học Kinh tế Quốc dân quyết định xét tuyển thẳng thí sinh Olympia tham gia vòng thi Tuần.

Mới đây, trên fanpage chính thức của trường VinUni, đã có 3/4 thí sinh Olympia vào chung kết năm ngoái đã thành công apply học bổng 90-100% của trường.

1- Nguyễn Hoàng Khánh: Học bổng 100% của Viện Kinh doanh Quản trị

Hoàng Khánh là nhà vô địch Olympia năm thứ 21. Anh chàng hiện đang học THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh), cũng đồng thời nhận học bổng toàn phần từ đại học Swinburne (Úc).

Khi apply vào VinUni, Khánh chia sẻ có ước mơ trở thành doanh nhân. Cậu cũng nổi bật là Quán quân Olympia đầu tiên không muốn đi du học Úc.

Trong trận chung kết 1 năm trước, Khánh chia sẻ: "Mình định học thêm lập trình cho cuộc sống sau này. Mình muốn trở thành doanh nhân thành đạt. Mình cũng không có dự định du học Úc. Bởi tình hình dịch Covid-19, môi trường học tập trong nước cũng khá lý tưởng với mình. Còn học trường nào ở Việt Nam thì mình xin phép không bật mí".

2- Nguyễn Việt Thái - Học bổng 90% ngành Khoa học Máy tính

Việt Thái là học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) - ngôi trường cấp 3 đình đám bậc nhất ở thủ đô. Cậu nhận được học bổng 90% ngành Khoa học máy tính tại VinUni.

Cậu bạn chia sẻ lý do chọn học trong nước: "Ngoài yếu tố người thân, gia đình và bạn bè, việc VinUni đem lại không chỉ những giá trị quốc tế mà còn là sự am hiểu bản địa. Đó là điều thuyết phục mình ở lại Việt Nam thay vì đi du học. Môi trường Việt Nam cũng có thể mang lại nhiều cơ hội không khác gì quốc tế, đặc biệt là một ngành mang tính toàn cầu như Công nghệ thông tin".

Suốt thời gian đi học, Việt Thái có thành tích khá tốt. Cậu từng là chủ nhân của trò chơi "Olympia trên giấy" dành cho học sinh tiểu học, được phỏng vấn trên VTV3 năm lớp 6.

Ngoài thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, Thái đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.



3- Nguyễn Đình Duy Anh: Học bổng 90% chuyên ngành Khoa học Máy tính

Duy Anh trở thành "nhà leo núi" tiếp theo của vòng chung kết Olympia 2021 giành được học bổng 90% chuyên ngành Khoa học máy tính (Viện kỹ thuật và khoa học máy tính của VinUni).

Nam sinh theo học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường đình đám bậc nhất đất học miền Trung.

Duy Anh có thành tích học tập khá tốt, đặc biệt khả năng chơi cờ vua. Năm 4 tuổi, Duy Anh đã biết chơi cờ, có khả năng nhớ rất nhanh bảng cờ thế giới... Nhờ vậy Duy Anh đạt nhiều thành tích khủng như: giải Nhất cuộc thi cờ vua TP Vinh năm lớp 6, giải Nhất cờ vua tại Hội khoẻ Phù đổng của trường năm lớp 11.

Khi apply vào trường VinUni, Duy Anh cho biết tương lai muốn trở thành tỷ phú công nghệ.

Như vậy trong trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2021 chỉ còn duy nhất Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) là chưa xuất hiện. Nhiều người tò mò là do Hải An chưa apply học bổng, hay do cậu bạn xuất hiện sau cùng đây?

Dù ít hay nhiều, khi tham gia Olympia cũng đem lại tiếng vang lớn cho các bạn học sinh, đặc biệt là khi xét tuyển vào một vài trường đại học. Đúng là danh tiếng Olympia quá dữ ha!

Nguồn: VinUni, Đường Lên Đỉnh Olympia