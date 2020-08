Thí sinh có thể đổi tổ hợp xét tuyển sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo TS. Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, theo Quy chế, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 9/9 đến ngày 18/9, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển một lần theo phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu tất cả các nguyện vọng mà thí sinh muốn thay đổi như: tổ hợp xét tuyển, ngành học, trường học, thứ tự nguyện vọng, bỏ bớt nguyện vọng hoặc tăng thêm nguyên vọng…



Trước lo lắng đề thi dễ, các trường đại học sẽ xảy ra tình trạng "vơ bèo vạt tép" trong công tác tuyển sinh, TS. Phạm Như Nghệ nhận định, đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo mức độ phân hóa để phân loại thí sinh, thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển.

Theo đó, các trường tuyển sinh theo đề án đã được công bố như: công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật và giải trình với các bên liên quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo như: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chỉ tiêu tuyển sinh tương ứng;

Đồng thời công khai các thông tin này trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường cũng như báo cáo về Bộ GDĐT để xã hội và cơ quan quản lý giám sát, và phục vụ công tác hậu kiểm.

Trước xét tuyển phải công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh các trường được xác định theo quy định.

Do vậy, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 2020 về cơ bản là ổn định như 2019, không bị xáo trộn. Đối với các trường làm trái với các quy định của quy chế, hoặc đối với các ngành/nhóm ngành nếu trường đưa ra ngưỡng điểm đầu vào quá thấp, Bộ GDĐT sẽ yêu cầu trường giải trình căn cứ, cơ sở khi đưa ra mức điểm đó, đồng thời sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Quy chế tuyển sinh 2020 cũng quy định rõ thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình các căn cứ để xây dựng tổ hợp tuyển sinh, TS. Nghệ nhấn mạnh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 (ảnh minh họa).

Đối với các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ GDĐT cũng đã có hướng dẫn các trường đại học giành chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh thi này.



TS. Nghệ nhắn nhủ, các em không cần phải lo lắng mất cơ hội vào đại học vì không được tham gia đợt thi tốt nghiệp lần 1. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng các phương thức ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mặt khác, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, tại Công văn số 2931/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 6/8/2020, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các trường trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 8-10/8/2020 do Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 thi từ ngày 08-11/8, đợt 2 sẽ thi vào thời điểm thích hợp, thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Năm nay cả nước có 900.079 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đợt 1, đến chiều ngày 08/8 đã có 866.946 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 em chiếm tỷ lệ 3,58%.

Đến chiều ngày 09/8, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 26.308 chiếm tỷ lệ 2,92% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 23 Hội đồng thi, trong đó, toàn bộ thí sinh tại Hội đồng thi Đà Nẵng dự thi đợt 2.