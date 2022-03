Thí điểm dùng CCCD gắn chíp thay cho thẻ BHYT

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám chữa bệnh (KCB) cho người bệnh có CCCD gắn chíp tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:



- Cơ sở KCB thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi KCB BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

- Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp:

+ Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành; đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi KCB BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;

+ Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT: Giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

- Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

Tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu Căn cước công dân là một trong những mục tiêu của Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Hiện đã có nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu Căn cước công dân.

Bộ Y tế sẽ thống nhất với Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm có tài liệu hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, tới đây khi có hướng dẫn cụ thể thì người dân sẽ dùng thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNEID để thay thể thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Đây là một trong những nội dung Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 với nhiều mục tiêu cụ thể.

Theo đó, ngay trong năm nay, phải từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã in và trả về cho công an các địa phương gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip, mà qua đó có thể kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đang cùng các cơ quan liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung.



https://afamily.vn/thi-diem-dung-cccd-gan-chip-thay-cho-the-bhyt-20220301172608696.chn