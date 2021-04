Theo chân nhà đầu tư đi buôn đất, lướt cọc trúng ngay trăm triệu, vào tiền lãi cả tỷ đồng trong vòng một tháng

Theo chân chị Hậu, nhà đầu tư yêu thích đất ven đô Hà Nội được biết chị vừa chốt 2 căn biệt thự với mức lãi kỷ lục lên đến hơn 10 tỷ đồng. "Tôi trường vốn và thích an toàn nên thường chọn đất trong khu đô thị đẹp đặc biệt xung quanh Hà Nội, những nơi có hạ tầng thuận tiện", chị Hậu cho biết.



"Năm 2019, trong một lần theo môi giới về khu Nam An Khánh (Hoài Đức), tôi đã ấn tượng ngay với khu vực này. Mặc dù giao thông vô cùng thuận tiện khi chỉ cách Trung tâm hội nghị quốc gia 6m thẳng Đại Lộ Thăng Long nhưng giá nhà đất tại hàng loạt khu đô thị Hado Charm Villa, Thiên Đường Bảo Sơn, Hoa Phượng, Nam An Khánh... sau 10 năm vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ sốt đỉnh điểm 2008-2009. Giá nhà biệt thự tại nhiều khu đô thị chưa đầy 30 triệu đồng/m2, rẻ bằng 1/8 khi so với khu vực Mỹ Đình chỉ cách 3km", chị Hậu cho biết.

"Điều vô lý hơn nữa là đất biệt thự lô trong những khu đô thị lớn với đường rộng tới 17m nhưng giá còn thấp hơn từ 5-7 triệu đồng/m2 so với đất dịch vụ của dân và bằng giá mỗi m2 căn hộ chung cư cao cấp đang được xây dựng ngay gần đấy. Đó là lý do thôi thúc tôi chốt ngay căn biệt thự 250m2 với giá hơn 7 tỷ đồng", chị Hậu tâm sự.

Con mắt nhìn của nhà đầu tư này đã hoàn toàn đúng khi giá nhà đất Hà Nội khu vực phía Tây bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm 2020, đỉnh điểm là cuối năm 2020 chị Hậu chốt lời gấp đôi căn biệt thự này với mức giá 15 tỷ đồng. Sau đó chị tiếp tục vào tiền một lô biệt thự khác cũng tại khu vực này và lướt nhanh lãi thêm 1 tỷ chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Chị Hậu cho biết, đầu tháng 2 chị vừa vào một dự án cũng bỏ hoang cách đây 10 năm và đang được hồi sinh tại khu vực Đan Phượng. Dù mới cọc 1 tỷ nhưng đã chênh được 500 triệu nếu bán luôn. Tuy nhiên, chị Hậu vẫn quyết tâm giữ bởi theo chị những khu biệt thự ven đô sẽ còn tăng giá nữa.

Nếu chị Hậu yêu thích đất nền ven đô và đầu tư theo tâm lý trường vốn thì anh Linh lại là nhà đầu tư yêu thích mạo hiểm, mua đất rẻ khu vực tỉnh lẻ và căn đúng sóng để lướt kiếm lời. Phân khúc anh Linh hướng đến là đất nền các tỉnh, khu vực mới bắt đầu nhen nhuốm cơn sốt. Anh Linh kể đợt vừa rồi đất Thanh Hóa sốt nóng anh cũng theo nhóm nhà đầu tư vào đúng đợt sóng và kiếm được gần 1 tỷ từ 3 lô đất tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Khi sóng Thanh Hóa bắt đầu có dấu hiệu lên cao, đầu tháng 3 anh rút về Măng Đen, khu vực được mệnh danh là Đà Lạt giữa Tây Nguyên. Giữa trung tâm thị trấn Măng Đen, có hàng loạt căn biệt thự được xây trên diện tích 1.000m2 đất ngay giữa trung tâm thị trấn có giá 5,5 tỷ đồng/căn, nếu trừ chi phí xây thô biệt thự khoảng 2 tỷ thì đất ở đây chỉ có giá 3 triệu đồng/m2 ngay cạnh quốc lộ 24. Dù mới cọc 500 triệu và chờ đến cuối tháng 3 mới sang tên chính thức nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng sau anh đã lướt cọc kiếm ngay mức lãi gần 1 tỷ đồng.

Hiện anh Linh cho biết anh đang vào thị trường Hải Dương, khu vực chưa hề bị tác động bởi sự tăng giá của cơn sốt đất trong 3 tháng qua bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương tại Hải Dương phải giãn cách xã hội, khiến giá đất đang trên đà tăng từ cuối năm 2020 bỗng chững lại và tách biệt hẳn so với cơn sốt đất vừa qua. Hiện nhiều khu vực tại thành phố Chí Linh, Hải Dương đang bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ.

Cũng là một nhà đầu tư phất lên mạnh từ cơn sốt đất hai năm qua, anh Quang - nhân viên văn phòng tại Hà Nội vừa chính thức bỏ nghề kế toán anh theo đuổi suốt 10 năm nay để mở phòng giao dịch nhà đất. Anh Quang quê Hòa Bình, 3 năm nay khi đất Hòa Bình rục rịch sốt, có 3 tỷ trong tay anh về quê mua đất đầu tư. Anh Quang tiết lộ, năm 2020 mảnh đất anh mua ngay gần dự án Legacy Hill tăng 700 triệu chỉ trong vài tuần. Ban đầu, anh mua từ người quen với giá 1,5 triệu đồng/m2 tuy nhiên chỉ vài tuần sau giá đã lên đến 2,5 triệu đồng/m2, lãi gần gấp đôi so với số tiền hơn 2 tỷ đồng ban đầu anh bỏ ra.

Là dân bản địa, hiểu thị trường và khéo ăn nói, lại có mối quan hệ vừa đầu tư anh Quang vừa tìm thêm đất giới thiệu thêm cho bạn bè, đối tác, nhà đầu tư Hà Nội có nhu cầu về Hòa Bình mua đất. "Cao điểm thời điểm hồi giữa năm 2020, có những ngày tôi chốt được 3 lô, hoa hồng và tiền chênh thu về cả tỷ đồng là chuyện thường", anh Quang tâm sự.

Anh Quang cho biết thậm chí có những giao dịch diễn ra rất chóng vánh: "Tôi mua một lô đất nền, sau khi cọc xong buổi sáng, chiều tôi có khách đến ưng vào tiền luôn, kiếm lời 200-300 triệu đồng. Đỉnh điểm tuần tôi lướt được vài lô, bỏ túi nửa tỷ. Đêm về, cảm giác lâng lâng không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đi làm, có khi bỏ ăn sáng để đi làm luôn. Tất nhiên cũng có ngày không làm ăn được gì", anh Quang cho biết.

Cơn sốt đất nền hiện mới chững lại nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Bởi trong cơn sốt đất đỉnh điểm tại hàng loạt địa phương, nhiều nhà đầu tư đã thắng đậm từ tiền tỷ đến vài chục tỉ trong khoảng thời gian không dài. Mức lời lớn và sự hấp dẫn từ đất đai cứ thế vẫn âm ỉ và chỉ chờ thời cơ lại có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Và những nhà đầu tư sành sỏi, am hiểu thị trường lại tiếp tục chờ cơ hội kiếm tiền tỷ từ đất.